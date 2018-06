Buňku SPD hromadně opustili členové. Vadí jim vyhazovy nařízené vedením

Kvůli porušení stanov se vysočinská SPD rozhodla vyhodit dva členy, konkrétně Michala Suchého a Miluši Švomovou. Oba byli poměrně výrazné osobnosti hnutí, proto na protest proti jejich odchodu opustilo tamější buňku dalších osm členů a později je následovali ještě další tři.

Podle předsedy vysočinské buňky SPD Karla Finka oba opakovaně porušovali stanovy, například svými příspěvky na Facebooku. „Rozhodnutí bylo de facto z Prahy, ale procedurálně je to tak, že kraj napíše žádost,“ řekl iDNES.cz Fink. Společně s poslancem Radkem Kotenem tedy oficiálně napsali žádost o vyloučení dvou členů, ačkoli jejich odchod si žádalo celostátní vedení SPD.

Suchý kritizoval Kotena za lhaní o mikrovlnkách

Sám Koten měl však k sesazení Suchého osobní motivaci. Suchý ho totiž kritizoval za neupřímnost. Vadilo mu, jak se Koten zachoval poté, co na svém Facebooku sdílel, že mikrovlnky mohou zabíjet. Kvůli šíření dezinformací média zpochybňovala jeho schopnost vést sněmovní bezpečnostní výbor, načež Koten tvrdil, že mu sporné příspěvky dal na profil někdo jiný. Řekl, že se o jeho účet stará vícero lidí a vinu hodil na své spolupracovníky.



Radek Koten na snímku z kampaně do Sněmovny

Jedním z těch, kdo se o Kotenův účet starali, byl právě i Suchý. A ten věděl, že poslanec si zavádějící příspěvek dal na profil sám. Proto mu vadilo, že poslanec sváděl vinu na ostatní, a rozhodl se o to podělit.

Na profil SPD Jihlava napsal, že je velice smutné, když si poslanec Koten neumí stát za svými názory a musí si vymýšlet. Na svém soukromém účtu později dodal: „Odvaha říkat pravdu, to byl jeden z hlavních sloganů SPD před volbami. Za tuto odvahu jsem byl nejspíš odstraněn šedou eminencí tajemníkem v SPD Jaroslavem Staníkem ze stránek SPD Vysočina, které jsem zakládal, vynaložil do těchto stránek nemálo času a financí.“ Později mu odebrali i členství v hnutí.

Vyhodili je bez práva na obranu, tvrdí končící členové

Těm, kdo vysočinskou SPD opustili, vadí, že ani Suchý, ani Švomová nedostali možnost se bránit. Předseda buňky Fink oponuje, že se s oběma členy snažili spojit, nicméně nereagovali. „Byli několikrát kontaktováni a nekomunikovali,“ dodal s tím, že jinak by se to asi řešilo na krajské organizaci.

Nicméně jinak to vidí krajský zastupitel Ctibor Čepička, který byl do funkce zvolen na společné kandidátce SPD a SPO. Letos na jaře na protest proti vyhazovu dvou členů SPD také opustil. Vadilo mu, že se v krajské organizaci o vyloučení Suchého a Švomové nejednalo. Navíc mu důvod jejich vyloučení přišel dost malicherný.



„Podle mě to vyloučení neproběhlo způsobem, jakým by to mělo proběhnout. Nedostali žádnou možnost se vyjádřit a jejich odvolání byla jenom formalita, což si myslím, že normálně není možné,“ uzavřel Čepička, který podporoval Tomia Okamuru už od roku 2013. Tehdy Martinu Lankovi pomáhal s předvolební kampaní do Sněmovny, když kandidoval za hnutí Úsvit přímé demokracie. Později sám kandidoval za hnutí do kraje a jako jediný uspěl.



Na protest proti vyhození dvou výrazných osobností vysočinské SPD po Čepičkovi odešlo dalších jedenáct lidí. Tamější SPD tedy přišla zhruba o pětinu členů Nicméně mezitím už dalších deset nabrali.



Předseda hnutí SPD Tomio Okamura telefon serveru iDNES.cz nezvedl. I přes vzkaz jeho asistence se nevyjádřil a odpověděla pouze tisková mluvčí Michaela Dolenská. iDNES.cz sdělila, že hnutí má sedm tisíc členů a do komunálních voleb v říjnu postaví kandidátky téměř ve třech stech městech a obcích.

„V takto velké organizaci je normální, že se několika málo jednotlivcům něco v jejich místní organizaci třeba nelíbí a odchází, přičemž mnohonásobně více lidí zase přichází,“ uvedla s tím, že pro vedení SPD je důležité, aby veškerá činnost hnutí probíhala plně v souladu s demokratickými stanovami, které odsouhlasilo ministerstvo vnitra.

Místopředsedové skončili v Plzni i v Liberci

Vyhazovy na Vysočině ale nejsou jediné nedobrovolné odchody z SPD. V Plzeňském kraji vyhodili místopředsedu tamější organizace Zdeňka Maštalíře z důvodu nepřiměřené kritiky programu hnutí. Jak uvedl server Aktuálně.cz, Maštalíř měl podle tehdejšího tajemníka Jaroslava Staníka dlouhodobě a opakovaně poškozovat dobré jméno SPD. Poslankyně a šéfka plzeňské SPD Jana Levová odmítla pro iDNES.cz věc komentovat s tím, že je v zahraničí. Další spolustraníci nechtěli mluvit, protože se jedná o půl roku starou záležitost.



Staník přestal být tajemníkem poté, co ho pražská policie obvinila z trestných činů proti lidskosti. V prostorách Sněmovny měl vyzývat ke zplynování židů, Romů a homosexuálů. Za to mu hrozí až tři roky vězení. V současnosti již není ani členem hnutí SPD.

Vyhozena z SPD v době své nepřítomnosti byla také místopředsedkyně liberecké buňky Aranka Chang. „Na poslední konferenci, která byla, jí byla vyslovena nedůvěra a byla odvolána členskou základnou,“ vysvětlil iDNES.cz předseda tamější buňky Radovan Vích. Zmínil, že s její prací před volbami nebyli spokojení, protože hnutí příliš nepropagovala a předvolební kampaň si neodpracovala. Na další regionální konferenci by měli zvolit jejího nástupce.

Rozkol v Pardubicích i v Brně

V krizi byla také pardubická SPD, kde se dokonce mezi sebou spolustraníci začali nahrávat. Rozkol začal v době, kdy někteří členové byli vyhozeni, protože si vyrobili před volbami do Sněmovny vlastní letáček. Celá stranická buňka se pak začala hádat kvůli malichernostem nebo i kvůli místem na kandidátkách (více zde). Někteří pak byli za kritiku vedení z hnutí vyhozeni.



Kvůli sporům pak skončila brněnská buňka SPD. Poté, co se na jejím zasedání spolustraníci mezi sebou pohádali takovým způsobem, že museli zasahovat strážnici, rozhodlo se celostátní vedení hnutí, že SPD v jihomoravské metropoli rozpustí. Jablkem sváru se stala plánovaná spolupráce s hnutí Slušní lidé. Zatímco část členů SPD tvrdila, že mají dostatek kvalitních kandidátů, ostatní se chtěli spojit.

Spory byly také v SPD v Moravskoslezském kraji, kde dokonce členové hnutí sepsali petici proti poslanci Lubomíru Volnému. Vadilo jim, že se chová jako diktátor a obklopuje se stejně smýšlejícími lidmi.