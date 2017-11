V SPD chtějí odvolat vlastního poslance. Sepisují proti němu petici

„Ať se ukáže, jestli to Tomio Okamura myslí vážně. Sesbíráme podpisy a budeme chtít jeho odvolání. Toto bude příležitost ukázat, jak má odvolatelnost politiků fungovat,“ vysvětluje Jana Barvíková z Ostravy, jedna z rebelů.



Tomio Okamura dlouhodobě o odvolávání politiků mluví. „Musí to být na základě petice s podpisy deseti procent oprávněných voličů. A k odvolání by bylo třeba více hlasů, než s kolika byl ten daný poslanec zvolen,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Tomio Okamura s tím, že by pro odvolání nemusely být ani žádné konkrétní důvody. „Prostě by stačilo říct, že už toho politika máme dost,“ dodal Okamura.

Přesně to teď chystají rebelové v SPD v Moravskoslezském kraji. Tvrdí, že předseda a poslanec Volný se chová jako diktátor, obklopuje se lidmi, kteří hlasují podle něj, a strana tak není demokratická. Situaci popsal například Petr Sikora, bývalý oblastní koordinátor pro Ostravu-Jih. „Od začátku se netajil vysokými ambicemi, kvůli tomu se začal obklopovat lidmi, kteří hlasovali tak, jak on chtěl,“ dodal.

Volný naopak oponuje, že členů SPD v kraji přibývá, aktuálně má údajně 350 nových žádostí. „Dobrovolně od nás odešli nasazení agenti Realistů, ODA, Rozumných a ještě jedné nejmenované politické strany s blízkým programem, kteří vynášeli naše interní informace, a nakonec dokonce kandidovali za tyto konkurenční politické subjekty v parlamentních volbách,“ hájí se Volný a snaze o jeho přímé odvolání se jen usmívá. Podle něj by petici muselo podepsat minimálně 76 028 občanů kraje, což je o jeden podpis víc, než dostalo SPD hlasů. „Potom by se musely konat nové volby, ve kterých bych musel dostat šanci obhájit mandát. Jiný spravedlivý a poctivý systém neexistuje... Nezradím našich 76 027 voličů, kteří svým hlasem potvrdili nominaci naší krajské konference, jen kvůli kampani vedené v Babišových a Bakalových médiích s cílem poškodit naše hnutí,“ doplnil.

Kolaboranti a pučisté

Obvinění z kolaborace, o kterém Volný mluví, se dočkali i zakládající členové SPD, manželé Pavlína a Andrzej Matykiewiczovi. On byl předsedou SPD na Ostravsku, ona krajskou koordinátorkou. Po hádkách však odešli. Loni v srpnu Matykiewiczová s dětmi odjela na dovolenou do Bulharska. „Volný během mé dovolené obešel okresní schůze ve Frýdku, v Havířově, v Českém Těšíně a všude vyprávěl, že jsem jela na dovolenou se senátorem Petrem Gavlasem z ČSSD a že chystám puč v SPD. Já jsem s panem Gavlasem nikde nebyla, viděla jsem ho jen párkrát na společenských akcích, osobně ho vůbec neznám,“ říká Matykiewiczová.

Následovalo vyškrtnutí z kandidátky a zbavení členství.

„Dříve člena jmenovalo ústředí v Praze, teď předsednictvo v regionu. Volný nechce jmenovat členem nikoho neprověřeného, jen své známé a jejich rodinné příslušníky. Schůzi totiž mohou svolat i členové a Volný nechce dopustit, aby ji někdo svolal proti němu. Čekatelů je spousta, členů jen pár. A ti mu pomohou prohlasovat, co chce. Ostatně, deset lidí mu pomohlo do Sněmovny,“ dodává Matykiewiczová.

Rodinné záležitosti

Stát se členem SPD není jednoduché: uchazeč na internetu vyplní přihlášku, odešle ji do centrály a stává se čekatelem. Tím může být až dva roky, během nichž má ukázat, jak moc je ochotný pracovat pro stranu – rozdávat letáky, prodávat šály nebo další propagační materiály. Jeho aktivitu pak posoudí krajské předsednictvo.

Třeba už zmíněná Jana Barvíková, advokátka z Ostravy, byla dříve členkou předešlé Okamurovy strany – Úsvitu. Po rozvratu Úsvitu to však nebyla žádná výhoda. Naopak. „S kolegyní jsme byly označeny za nežádoucí,“ vzpomíná Barvíková na fotografii, kterou obdržela od anonyma a na níž někdo nad obě ženy udělal vykřičníky.

Barvíková chtěla být na kandidátce do sněmovních voleb. „Na okresní schůzi, na které jsem měla říct, proč chci kandidovat, jsem nebyla vpuštěna. Prý z kapacitních důvodů,“ vypráví Barvíková.

Vznikla tak kandidátka bez ní, kdy na druhém postu byl Marian Bojko, současný místopředseda, na čtvrtém jeho syn. „Když jsem o tom mluvila na plesu s Tomiem Okamurou, souhlasil, že to nevypadá vhodně. Proto jsem se přihlásila o to čtvrté místo,“ vypráví. Ani tentokrát neuspěla – členové na krajské konferenci byli proti nebo se zdrželi. „Podle mě Volný obvolal všechny členy, aby mě nevolili. Jedna z žen dokonce po tom, kdy hlasovala, se zvedla a zeptala se, o čem se vlastně hlasovalo,“ líčí Barvíková. Kandidátka SPD v Moravskoslezském kraji se pak mírně upravila – syn místopředsedy se přesunul na 16. místo, celkově se pak na kandidátce objevili lidé ze tří rodin.

Dění v SPD kritizují i další, jen na konci října odešlo 23 lidí z buňky v Havířově. „Pan Volný jedná autoritativním způsobem s nadřazeností a manipuluje s názorem ostatních. Jakýkoli náš požadavek na diskusi či zlepšení spolupráce byl z jeho strany považován za útok na vedení kraje. Každý byl umlčován. Jakýkoliv rozpor byl prezentován jako porušení stanov a stával se důvodem k vyloučení z hnutí. Každá osoba s vyšším vzděláním, která by hypoteticky ohrožovala kandidaturu pana Volného, byla v podstatě donucena odejít,“ říká například Miroslav Krejčí, dnes už bývalý člen SPD z Havířova. I tuto kritiku Volný odmítá. „Neodcházejí kvůli mně, pouze takto lžou do médií. Návrh kandidátky vypracovala a sestavila celá aktivní základna, tedy stovky lidí na okresních schůzkách,“ uzavírá poslanec.

MF DNES zaslala otázky k situaci v krajské organizaci SPD i předsedovi Tomiu Okamurovi, místopředsedovi Radimovi Fialovi nebo tajemníkovi Jaroslavu Staníkovi. Ani jeden na ně neodpověděl, Okamura neodepsal ani na SMS zprávy.