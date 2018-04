Brabec chce základ koaliční smlouvy do týdne, o odchodu SPD se bude jednat

„Já bych rád, abychom do konce tohoto týdne jak v tom programovém prohlášení vlády, tak v té koaliční smlouvě v zásadě už měli nějaký finální text,“ řekl Brabec. Na programovém prohlášení už podle něj pracují experti a vycházejí z dřívější dohody mezi ANO a ČSSD, v níž si obě strany vyjasňovaly sporné body svých politických programů.



Zahájení rozhovorů mezi špičkami ANO a ČSSD podle Brabce komplikuje skutečnost, že vláda bude v úterý a ve středu na výjezdním zasedání v Moravskoslezském kraji. „Pravděpodobně se ta jednání rozeběhnou ve středu odpoledne nebo k večeru, nebo nejpozději ve čtvrtek,“ řekl místopředseda ANO.

Brabec také nechtěl předjímat, jak se ANO postaví k požadavku ČSSD na to, aby se změnilo obsazení některých sněmovních funkcí, ze kterých by měli odejít představitelé hnutí SPD. „Je to návrh, který padl ze strany sociální demokracie, ale my jsme neřekli, že s tím souhlasíme,“ uvedl. Podle něj by to narušilo rozložení sil ve Sněmovně, očekává, že ANO bude s ČSSD o záležitosti ještě jednat.