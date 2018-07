Piráti, Kalousek i další soutěží, kdo se víc distancuje od komunistů

„Komunistická strana spolu s Pražským hradem bude silnou Putinovou pátou kolonou,“ kritizoval ve Sněmovně Babišovu menšinovou vládu opřenou o komunisty šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Nechceme komouše, volají lidé na náměstí před parlamentem

Bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS se vypravila na Malostranské náměstí za demonstranty proti tomu, že po téměř třiceti letech od pádu totalitního režimu budou mít vliv na vládu komunisté.

Protestující na náměstí rozmístili fotografie lidí, které komunistický režim popravil. Skandovali například „Nechceme komouše“ a hesla vyzývající Babiše k odstoupení. Mezi demonstranty přišli i další pravicoví politici z TOP 09 a hnutí STAN.

Za návrat komunistické strany k moci je podle šéfa nejsilnější opoziční strany ODS Petra Fialy odpovědný prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, ale i každý poslanec, který vládu závislou na komunistech podpoří.

Protest proti vlivu komunistů na vládu byl vidět před Sněmovnou od rána. Odpůrci vlády nabízeli poslancům koblihy vyzdobené vzkazem „Ještě se vám nezajedla?“ a komunistickými symboly.

Chovanec připomněl Bohumínské usnesení ČSSD

Nesouhlas s tím, že vládu ovlivní KSČM, do svého vysvětlení, proč nebude pro vlády, zapojil i exministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD.

„Alibisticky děláme, že nevidíme, když hnutí ANO podepisuje toleranční patent s komunisty. Bohumínské usnesení totiž dosud nikdo nezrušil,“ napsal na Facebooku Chovanec. Mimochodem, když byl hejtmanem Plzeňského kraje, byla jeho sociální demokracie v kraji v koalici právě s komunisty.



A Kalousek, který s antikomunistickou rétorikou vystoupil přímo před poslanci, v roce 2006 vyjednával s Jiřím Paroubkem o menšinové vládě s ČSSD, která by se opřela o komunisty. Lidovci, které tehdy vedl, se proti tomu ale postavili. A Kalousek v čele strany skončil. Pak řekl, že jednání o vládě opřené o komunisty byla od něj jenom finta. Ale přišel s tím až dodatečně, když už předsedou KDU-ČSL nebyl.



Premiér a předseda ANO Andrej Babiš, jehož vládu komunisté umožní, zase před volbami i po nich říkal, že s vládou s komunisty ani s jejich tolerancí nepočítá, ale nakonec se na ně musí spoléhat, aby důvěru dostal. A ještě před tím, než se domluvil i s ČSSD, ve Sněmovně se svým hnutím při hlasováních spolupracoval s komunisty a s SPD Tomia Okamury.

ČSSD dá vládě 14 hlasů. Rebela Chovance nikdo nenásledoval

Babiš se při hlasování o důvěře jeho druhé vládě bude moci opřít o 106 hlasů poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Chybět mu bude jeden hlas z ČSSD a z hnutí ANO.

Porada poslaneckého klubu sociální demokracie v úterý odpoledne dopadla tak, že nikdo další nebude následovat exministra vnitra Milana Chovance, který se rozhodl, že vládu nepodpoří.

„Čtrnáct ostatních poslanců a poslankyň z klubu ČSSD je připraveno vládu podpořit,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

„Pokud jde jen o jednoho člověka, tak to není zásadní problém, koneckonců i jeden člověk chybí z hnutí ANO, takže je to fifty-fifty,“ uvedl. Tím chybějícím z ANO je poslanec Jiří Mašek a to kvůli dopředu plánované cestě do Austrálie.

Reálně by tak vláda ANO a ČSSD opřená o komunisty měla získat při hlasování o důvěře 106 hlasů, což jí bude snadno stačit, aby důvěru získala.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka, Milan Chovanec a Jan Hamáček v Poslanecké sněmovně na archivním snímku ze 17. ledna 2018

Chovance netrestejme, řekl šéf poslanců ČSSD Chvojka

„Byť pan Chovanec nebude hlasovat pro vládu, tak určitě bude podporovat zákony, které z vlády vzejdou, takže žádný problém nebude. Určitě nejsem příznivec tvrdých řešení, že bychom ho měli vylučovat z klubu nebo přímo ze strany. Každý poslanec má volný mandát a koná ho podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Chvojka.

Již při dopolední části jednání vládu hájil premiér Andrej Babiš a na podporu vlády vystoupil i prezident Miloš Zeman , který jí ale zároveň vytkl, že v době hospodářského růstu není vyrovnaný rozpočet.