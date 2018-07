Devět měsíců od voleb a druhá Babišova vláda si jde pro důvěru poslanců

Trvalo to tedy téměř devět měsíců, podobně jako těhotenství. „Rodiče“ vlády jsou předseda ANO Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček, za „kmotra“ je šéf komunistů Vojtěch Filip. A aby vše „klaplo“, na to dohlíží prezident Miloš Zeman, který se ve středu vypraví do Sněmovny, aby vládu ještě před odletem na summit NATO do Bruselu podpořil.

ANO, ČSSD a KSČM disponují dohromady 108 hlasy ve Sněmovně.

„Podstatné je to, že jsme si na to podali ruce,“ uvedl Babiš v úterý po podpisu koaliční smlouvy. Ještě na poslední chvíli sháněl nového ministra zahraničí, když po plagiátorské aféře rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Nahradil ji dosavadní místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

Ne zcela vyřešená je otázka ministerstva zahraničí, které zatím vede ministr vnitra Hamáček. To proto, že prezident Zeman odmítl jmenovat jiného kandidáta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho.

Kabinet ANO a ČSSD bude muset plnit některé programové podmínky komunistů. Komunisté si ale nevydobyli právo obsadit některé pozice ve státních firmách, o což dříve usilovali.



Šest stran bude v opozici. Pravice vládě vytýká, že jí vede trestně stíhaný politik, i to, že komunisté budou mít přes přes mizerný volební výsledek poprvé od listopadu 1989, kdy padl komunistický režim, reálný vliv na vládu, ač v ní přímo nebudou sedět. „Česká republika bude mít poprvé od listopadu 1989 polokomunistickou vládu,“ kritizoval to předseda nejsilnější opoziční strany, lídr ODS Petr Fiala.