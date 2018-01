Právník Halbich neuspěl ve sporu s ČSSD. Nárok na odměnu nemá, rozhodl soud

Halbich v žalobě požadoval peníze jednak od sociální demokracie, jednak od společnosti Alba, které postoupil svou pohledávku vůči ČSSD jeho někdejší kolega Zdeněk Altner. Strana už před lety složila peníze pro právníky do soudní úschovy, nevěděla totiž, komu je vyplatit.

Smlouvu o zastupování ve sporu o sídlo ČSSD podepsal tehdejší předseda strany a současný prezident Miloš Zeman s právníkem Altnerem, který na ČSSD vysoudil 338 milionů korun za právní služby. Halbich ovšem v žalobě tvrdil, že ke kontraktu později přistoupil společně s dalším právníkem Zdeňkem Hájkem a že za práci nedostal zaplaceno. Prezident Zeman před soudem vypověděl, že pro něj byl jediným partnerem Altner. O žádné dohodě s Halbichem nevěděl, řekl tehdy.

Odvolací soud ve středu souhlasil s názorem podřízené instance, podle které Halbich není věřitelem sociální demokracie. Ztotožnil se také s tím, že práva a povinnosti včetně nároku na odměnu vznikly pouze mezi stranami mandátní smlouvy, tedy mezi ČSSD a Altnerem.

Halbich partnerem nebyl

Soudkyně odvolacího senátu Eliška Mrázková vysvětlila, že zásadní byly hlavně výpovědi Miloše Zemana a Barbory Snopkové, která se v dané době starala sociálním demokratům o stranickou pokladnu. „Shodně uvedli, že při uzavírání mandátní smlouvy byl jediným smluvním partnerem ČSSD doktor Altner,“ řekla Mrázková. Halbich naopak podle soudu partnerem nebyl a jeho žaloba tak nemohla uspět. „Na tom nemůže nic změnit ani to, že žalobce práci fakticky odvedl a že mu bylo následně za tuto práci děkováno,“ podotkla Mrázková.

Odvolací soud ve středu naopak zrušil rozhodnutí, na jehož základě měl Halbich nahradit žalovaným na nákladech řízení částku přesahující dva miliony korun. Použil k tomu ustanovení, které to ve výjimečných případech umožňuje. „Máme za to, že vzhledem ke všem okolnostem případu i ke zdravotnímu stavu pana žalobce by bylo nepřiměřené, aby tyto náklady zaplatil,“ vysvětlila Mrázková.

Halbich ke středečnímu jednání nepřišel. Za stolem žalující strany seděl pouze Emanuel Fuchs, který ve sporu jako vedlejšího účastníka řízení zastupuje vdovu po právníkovi Hájkovi. „Nejsem úplně přesvědčen o tom, že odvolací soud rozhodl správně,“ řekl Fuchs novinářům. Dodal, že teď bude záležet hlavně na Halbichovi, zda případ dotáhne až k Nejvyššímu soudu, kam se může obrátit s dovoláním. Za částečný úspěch považuje to, že Halbich nebude muset platit náklady soudního řízení.

„Ale není to takový úspěch, aby bylo třeba mít z něj nějakou extrémní radost,“ dodal Fuchs. Justice projednává žalobu bývalého notáře Halbicha od roku 2003. Původně ji zamítla, muže se však zastal Ústavní soud. Altner, který zemřel v listopadu 2016, v případu vystupoval jako svědek a Halbichovy zásluhy popíral. Notář podle něj poskytoval jen dílčí konzultace.