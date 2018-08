Policie nás obtěžuje a zastrašuje, stěžují si dobrovolníci v Calais

Čtyři organizace zajišťující rozdělování pomoci na severofrancouzském pobřeží ve středu zveřejnily zprávu, podle které se mezi listopadem 2017 a červencem 2018 v Calais odehrálo více než 600 případů zastrašování či obtěžování dobrovolníků ze strany francouzské policie.

Humanitární pracovníci si nejčastěji stěžují na časté kontroly totožnosti, bezdůvodné pokuty za parkování, prohledávání či slovní i fyzické napadání. Podle zprávy dobrovolníci nahlásili 37 případů fyzické agrese, při které je policisté srazili k zemi, zabavili jim mobilní telefony nebo je vykázali z oblastí, kde migrantům rozdávají jídlo.

Podle britské humanitární organizace Help Refugees se francouzská policie zaměřila především na dobrovolníky s britskými pasy. Ty měla policie sledovat nebo jim bránit v přístupu do oblasti poblíž přístavního města Dunkerk, kde se zdržují migranti. Policie jim údajně oznámila, že britské asociace nemají na místě co pohledávat.

„Násilí a zastrašování ohlásili dobrovolníci různých národností. Na britské pracovníky se policie zaměřila především v oblasti Dunkerku. Je to velmi znepokojivé. Policie si dělá co chce, i když nemá zákonné právo, aby se zaměřila na dobrovolníky z Anglie,“ říká Maddy Allenová, manažerka organizace Help Refugees.

Úřady popírají, že by obtěžovaly dobrovolníky

Allenová pro britský The Guardian uvedla, že francouzská policie provádí v přímořské oblasti kontroly vozidel, prohledává stanoviště dobrovolníků a dělá osobní prohlídky. „Naše týmy pro dodržování lidských práv jsou ve Francii, aby sledovaly obtěžování uprchlíků ze strany policie. Zaznamenaly při tom i obtěžování dobrovolníků. Agrese, kterou zažíváme, je jen zlomek toho, co musí prožít uprchlíci v Calais. Je to opravdu znepokojivé,“ komentuje.



Navzdory tomu, že policie v říjnu 2016 v Calais uzavřela obrovský uprchlický tábor, stovky utečenců stále přespávají na severním pobřeží Francie. Podle humanitárních organizací tu přežívají v nelidských podmínkách, bez hygienických potřeb i jídla.

Charity i nevládní organizace se problémy se zdejší policí zabývaly už v loňském roce, kdy podaly stížnost k soudu. Také tehdy si stěžovaly na to, že jim policisté brání v distribuci vody a potravin nebo v poskytování základní zdravotní péče.

Úřad prefektury Pas-de-Calais ale vznesená obvinění popírá. Na Twitteru uvedl, že dobrovolníky rozhodně neobtěžuje. „Každý, kdo má pocit, že se stal svědkem nebo obětí policejního přestupku, se může obrátit na soudní nebo správní orgány. Žádné takové obvinění podáno nebylo a nikdo nebyl odsouzen,“ tvrdí úřad.



#Calais #Migrants Les #policiers et #CRS ne harcèlent pas les bénévoles. Toute personne peut saisir les autorités administratives et judiciaires si elle estime être témoin ou victime d'un manquement. Aucune condamnation ou mise en accusation pour les faits dénoncés. https://t.co/WLPE1aKZxP — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 7. srpna 2018

Ačkoli policie provizorní přistěhovalecký tábor před dvěma lety uzavřela, migranti jsou v Calais stále přítomní ve velkém počtu a policie se je snaží přesouvat. Humanitární organizace Human Rights Watch v loňském roce prohlásila, že policie migrantům zabavuje věci a používá proti nim pepřový sprej. V červenci francouzský soud rozhodl, že stát musí pro utečence postavit latríny.

V závěru zprávy organizace uvádějí, že „francouzské orgány nejen ignorují své závazky v oblasti lidských práv, ale také aktivně omezují humanitární snahu dobrovolníků v Calais“.