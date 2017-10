Džungle v Calais už rok neexistuje, ale migranti na auta naskakují dál

Před rokem se více než 7 400 běženců z tábora uprostřed bláta nedaleko slavného kanálu rozjelo do tří set uprchlických zařízení po celé Francii. Divokou Džungli rozjezdily buldozery. Její obyvatelé byli podle francouzského listu Le Figaro z 95 procent muži především ze Súdánu, Afghánistánu, Eritreje, Pákistánu a Etiopie.

Zhruba 42 procentům těch, kteří poté požádali o azyl, úřady přiznaly status uprchlíka nebo jinou formu ochrany. Další ještě čekají, jak jim dopadne odvolání poté, co byla jejich žádost zamítnuta, u dalších se žádost ještě vyřizuje. Sedm procent žadatelů dostalo definitivní stopku.

Přestože už tábor s improvizovanými obchody, bary či kostely neexistuje, běženci z Calais úplně nezmizeli. „Počet migrantů se velmi výrazně snížil, je to kolem pěti set lidí. Tedy asi dvanáctkrát až patnáctkrát méně než loni ve stejnou dobu,“ říká prefekt departementu Nord-Pas-de-Calais Fabien Sudry.

Více než sedm set migrantů - nyní hlavně z Eritreje, Etiopie a Afghánistánu - u Calais stále zkouší své štěstí na cestě do Velké Británie. A stejně jako před rokem se každý den vydávají na silnici vedoucí ke kanálu La Manche a snaží se naskočit na jeden z projíždějících kamionů, propašovat se do nich na odpočívadlech nebo přinutit řidiče, aby jim zastavili.

Loňské vyklízení džungle provázely problémy:

Přes sedm set problémů denně

Tamní prokuratura v přístavu eviduje až 750 nelegálních vniknutí do aut za den. Zhruba čtyřikrát méně než před rokem, což může bývalá francouzská vláda považovat za svůj nesporný úspěch. I přesto však migranti, potažmo nyní vládnoucí garnitura, popuzují své okolí na všech frontách.

Zaprvé policii, protože musí vynakládat prostředky navíc, aby situaci zvládla. Na bezpečí by mělo dohlížet o 150 policistů více než dosud, i to je však podle místního velitele Gillese Debovea málo. Prefekt Sudry však míní, že bezpečí je zajištěno.

„S policisty z Calais a těmi na hranicích je to celkem 1 130 příslušníků pořádkových jednotek v oblasti. To je ve Francii unikátní,“ ujišťuje.

Stále trvající problémy s migranty štvou i obyvatele Calais a zmíněné řidiče. A to jak ty v kamionech ze zahraničí, kteří jen projíždějí, tak i místní. Běženci už totiž vzhledem k mnohým bezpečnostním opatřením kolem přístavu na kamiony nenaskakují jen tam, ale i na okraji města.

„Pro nás je situace horší než kdy dřív. Každou dodávku, která přijíždí do skladů, přivítá čestná hlídka migrantů,“ popisuje prezident Národní federace dopravců v Pas-de-Calais David Sagnard a škodu způsobenou migranty od začátku roku vyčísluje na 60 tisíc eur.

Řidiči proto vyhrožují, že na protest znovu zablokují cestu k přístavu, pokud francouzská vláda neučiní nic pro to, aby se situace uklidnila. „Pokud nebudeme vyslechnuti, nebudeme se bát zase začít (s blokádou),“ varuje Sagnard.

Vláda v Nord-Pas-de-Calais sice otevírá stále nová přijímací centra, problém však je, že se jí nedaří migranty přesvědčit, aby se tam nechali zaregistrovat.

„Mnozí migranti jsou ‚Dubliňané‘ a nechtějí se vrátit do zemí, ve kterých poprvé poskytli své otisky prstů (dublinská dohoda, podle níž by měl být migrant vrácen do země, ve které poprvé vstoupil na území EU, pozn. red.),“ vysvětluje Pierre Henry z organizace France Terre d’Asile.

Každý spacák i stan se okamžitě zabaví

Dodává, že právě tito lidé mají životní podmínky nejsložitější, což potvrzují i humanitární organizace a situaci kritizují. Úřady totiž tvrdě brání vzniku nového improvizovaného tábora. Každý spacák či stan je okamžitě zabaven.



„Nikdy jsem neviděl, že by někdo tak zběsile zabraňoval lidem ukrýt se před špatným počasím,“ stěžuje si Christian Salomé z dobrovolnické organizace Ubytování pro migranty. Ta v Calais a uprchlickém táboře v Grande-Synthe nedaleko Dunkerku rozdá kolem dvou tisíc jídel denně.

„Zatímco se francouzské úřady snaží zabránit vzniku nového tábora, my bychom rádi lidem zajistili nějakou formu úkrytu a ochrany. Minulou zimu bohužel v Řecku a Srbsku pár lidí zemřelo na podchlazení a je dost pravděpodobné, že by se to mohlo stát i v severní Francii,“ podotýká pro britský Guardian Annie Gavrilescu z charitativní organiace Help Refugees.

Sami migranti popisují, že ze zimy mají strach. „Nemáme kde spát ani co si obléct. Každý den prší, způsobuje nám to spoustu problémů. Proto se bojíme zimy,“ říká muž, který se představil jen jako Fawad. Dodává, že součást jejich života v Calais je také pravidelný útěk před policií.

Bojí se totiž, že je zbije. Že policisté nepřijatelně zneužívají svou moc vůči migrantům včetně dětí, ostatně potvrdila i interní zpráva francouzského ministerstva vnitra, kterou v úterý zveřejnila organizace Human Rights Watch.

