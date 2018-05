Konec francouzského milovníka? Za hvízdání na ženy hrozí pokuta 750 eur

Ve snaze zabránit sexuálnímu obtěžování schválili francouzští zákonodárci nový zákon. Zvrhlíkům obou pohlaví podle něj hrozí pokuta v rozsahu 90 až 750 euro (v přepočtu přibližně dva až dvacet tisíc), informovala agentura Reuters.

Kromě hvízdání nový zákon penalizuje jakékoliv chování, které „narušuje svobodu pohybu žen na veřejnosti a podkopává jejich sebevědomí a právo na bezpečí,“ uvádí vládní zpráva podle listu The Independent. Potrestány budou také „poznámky, nátlak nebo chování sexistického či sexuálního charakteru, které je degradující, ponižující, zastrašující, nepřátelské nebo ofenzivní“.

Zákon, který podpořila většina zákonodárců ve středečním nočním hlasování, přichází uprostřed světové vlny obvinění ze sexuálního násilí v podnicích, zábavním průmyslu i politice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona má opatření zajistit, aby se „ženy venku nemusely bát.“ Ukončení sexuálního obtěžování je jednou z priorit Macronovy prezidentské kampaně v roce 2017.

Někteří kritici však opatření označují za konec francouzské romantiky. V průběhu středeční debaty krajně pravicový právník Emmanuelle Menard kritizoval legislativu jako „hon na čarodějnice“ namířený proti mužům, který postavil mimo zákon „určité košilaté chování, které však s obtěžováním nemůže být srovnáváno.“



Ministryně pro rovné příležitosti Marlene Schiappa už dříve argumentovala tím, že vláda nechce zakázat koketující chování a „zabít kulturu francouzského milovníka“, ale pouze zdůraznit nutnost souhlasu. O legislativě teď bude diskutovat Senát.

Legislativa usnadní i usvědčování ze znásilnění

Nový zákon však také zpřísňuje posuzování znásilnění nezletilých. Schiappa už v minulosti navrhla změny legislativy, které se týkají souhlasu při sexuálním styku.

Podle těch by se u nezletilých mladších patnácti let, kteří měli sex s dospělým starším osmnácti let, automaticky předpokládalo, že se stykem nesouhlasili. K návrhu vedl případ, kdy byl dvacetiletý muž po sexu s jedenáctiletou dívkou zproštěn viny ze znásilnění, protože neexistoval důkaz, že by dívku k sexu nutil.

Samozřejmý předpoklad, že sex s nezletilým byl vynucený, však soud zamítl jako protiústavní. Zákon byl proto pozměněn. Jeho nová verze říká, že sex mezi patnáctiletou (či mladší) osobou a dospělým může být považován za znásilnění, pokud oběť „postrádala nezbytnou soudnost souhlasit“.



Opoziční právníci a některé žensko-právní skupiny odsoudili tuto změnu jako zředění původního opatření. Podle vládních úředníků by však zákon i tak měl usvědčování pachatelů znásilnění usnadnit.

