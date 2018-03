Francii pobouřil sex s jedenáctiletými. Upevňuje věkovou hranici

K nynějšímu kroku se vláda odhodlala po dvou čerstvých případech, kdy měli dospělí muži intimní styk s jedenáctiletými dívkami. Jednomu bylo dvaadvacet a druhému osmadvacet let.

I v současnosti Francie kriminalizuje sex s dětmi, kterým bylo v té době méně než patnáct let, musí však prokázat, že byly k sexu donuceny. A to se ani v jednom případě nepodařilo. Proces jednoho z nich však ještě není u konce, upozorňuje agentura AFP.

Podle francouzského listu Le Monde novou úpravu zákona přezdívanou jako „presumpce nesouhlasu“ doporučila ministryni pro rovnost žen a mužů Marlène Schiappové skupina sedmi odborníků. Pokud projde, bude ve Francii sex s lidmi mladšími patnácti let brán jako znásilnění i přesto, že budou chybět důkazy o tom, že by mu předcházelo násilí, výhružky či přepadení.

Prodloužit se má také lhůta, dokdy může oběť znásilnění, a to zejména ta, která byla násilí vystavena v dětství, podat žalobu na pachatele, než bude čin promlčen. Ze současných dvaceti let od nástupu dospělosti se má prodloužit na třicet let.