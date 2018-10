Čech se ve Francii odvolal proti vězení za převoz migrantů. Pomůže Macron?

Právník Ladislav Drha sdělil, že šlo o takzvané blanketní odvolání, které nezahrnuje odůvodnění, avšak otevírá prostor pro další právní kroky.



Na odvolání proti verdiktu měl 58letý řidič kamionu čas do čtvrtka. Advokát Drha se prvního soudu neúčastnil a nyní jedná o převzetí případu. K jeho podrobnostem se však nemohl vyjadřovat, neboť nebyl zbaven mlčenlivosti a zájem klienta je na prvním místě.

Soud Sagana potrestal za pašování migrantů poté, co se v jeho kamionu po cestě z francouzského přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl (lze se dočíst zde).

Podle mluvčí Zdechovského soud nevzal v potaz předložené záznamy o kontrolách, poškozeném zámku ani samotné svědectví migrantů o tom, že do kamionu vlezli svévolně bez vědomí řidiče.

„Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme (v obdobných případech) řešili jen pokuty s britskou stranou. Francouzská policie sice potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, Britové je tam však objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného,“ uvedl v tiskové zprávě Zdechovský.

Europoslanec ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na prezidenta Macrona.

VIDEO: Čech dostal ve Francii 1,5 roku za pašování migrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francouzi prý proti Čechovi nemají důkaz

Odsouzený Čech žije s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce Transmanolet. Zdechovský má za to, že francouzská justice proti němu nemá žádný přímý důkaz a vychází jen z „řady domněnek a předsudků vyplývajících z toho, že je občanem z francouzského pohledu „východních států“.

Drha si netroufl spekulovat o tom, zda byl trest vyměřený Saganovi ve srovnání s obdobnými případy ve Francii výjimečný. Řekl však, že podle jeho pařížské kolegyně začaly soudy na severu země k podobným záležitostem přistupovat přísněji.

„Panu Saganovi prověřovali telefon, maily, účty jeho i rodiny, a nikde neobjevili žádné podivné transakce nebo podezřelé hovory. I přímo zachycení běženci vypovídali v jeho prospěch a svědčili, že opravdu o ničem nevěděl a oni mu do vozu násilně vnikli,“ rozčiluje se Zdechovský a vyzývá všechny k podpisu petice za jeho propuštění.

Petici v úterý sepsala Asociace řidičů a během dvou dní ji podepsaly přes čtyři tisíce lidí. Zdechovský doufá, že dostatek podpisů přiměje k větší aktivitě českou vládu a ministerstvo zahraničí. To zatím na dotaz iDNES.cz ohledně Sagana nereagovalo.

Ministr spravedlnosti poradil odvolání

Ministr srpavedlnosti Jan Kněžínek doporučil Saganovi podat odvolání a využít všech opravných prostředků dle francouzského práva.

„Jako člen české vlády však do věci vedené francouzským nezávislým soudem vstupovat nemohu, podobně jako cizí politici nemohou vstupovat do řízení před našimi soudy. Panu Saganovi bych ale doporučil i to, aby určitě kontaktoval českou ambasádu ve Francii, která by mu mohla poskytnout konzulární pomoc v jeho věci,“ vyjádřil se iDNES.cz ministr spravedlnosti.