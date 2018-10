Čech má jít na 1,5 roku do vězení za pašování, u Calais mu vnikli do vozu Iráčané

Informovala o tom televize Prima. Jiří Sagan původně pochází z Kladna, ale v současnosti žije i se svou přítelkyni ve Španělsku a pracuje pro španělského přepravce.

„Přítel mi volal ještě z kamionu, že mu tam našli uprchlíky a že je na něj policie nepříjemná. Začali na něj křičet, že je pašerák lidí, že je mafián a má lidi v mrazáku,“ popsala pro iDNES.cz Gabriela Kotoučková, přítelkyně Jiřího Sagana.

Řidič o migrantech v chladicím boxu nevěděl. Podle Kotoučkové do kamionu vnikli kolem půl jedné ráno, kdy Sagan spal v kabině vozu. I Iráčané během vyšetřování uvedli, že do boxu vlezli bez Saganova vědomí během jeho přestávky parkovišti, které leží sedmdesát kilometrů od Calais.

„Odsoudili ho za týrání lidí mrazem, protože jezdí chlaďákem a vezl kukuřici chlazenou na tři stupně,“ uvedla Koutoučková. „V rozsudku je, že dostal osmnáct měsíců. A pokud se bude odvolávat, že odvolací soud proběhne až v březnu. Dostal i dva roky zákaz vstupu do Francie,“ dodala řidičova přítelkyně s tím, že dosud platila Saganova obhájce firma, u níž pracoval.

Podle televize Prima se nejspíš jedná o první případ, kdy řidič dostal za migranty, kteří při cestě do Anglie vlezli do nákladového prostoru, trest vězení, a ne jen pokutu.Odvolání může podat řidič do čtvrtka, na právníka však bude potřebovat deset tisíc eur (v přepočtu zhruba 258 tisíc korun). Sagan je jediným živitelem rodiny, jeho přítelkyně má rakovinu a právě prodělává léčbu.

„Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme řešili jen pokuty s britskou stranou. Šlo o případy, kdy francouzská policie potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, avšak Britové je tam pak objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného,“ uvedl europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se problematikou sankcionovaných řidičů dlouhodobě zabývá.

Zdechovský se kvůli případu obrátil dopisem i na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. „Důkazy předložené panem Saganem, jako byl například zámek, který migranti poškodili, soud nevzal v potaz, neboť byl považován za nastražený. Stejně tak soud nepřihlédl k faktu, že u pana Sagana nebyly vypátrány podivné transakce či podezřelé hovory, které by jakkoliv ukazovaly na domluvu,“ píše v dopise europoslanec.

„Tato situace žádá okamžité řešení, a proto vás chci požádat, zda by se ze své pozice ministra spravedlnosti pokusil otevřít dialog s francouzskou vládou, aby byl alespoň částečně vyvinut tlak na francouzské soudy,“ uzavírá dopis Zdechovský.