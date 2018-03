Ficovy podmínky demise jsou jen arogantní gesto, píší na Slovensku

„Ficova podmínka, že premiér bude jeho nominant a prezident nemá jinou možnost než to přijmout, je nehorázná,“ uvedl v rozhovoru pro Denník N politolog Miroslav Kusý.

„Prezident není v situaci, aby se cítil Ficovými podmínkami zavázán. Výsledky voleb z roku 2016, na které se nyní Fico dovolává, jsou passé. Mezitím se mnohé změnilo, došlo k jisté situaci a prezident bude na jednat na jejím základě,“ dodal Kusý, podle nějž je Fico „poraženým a poražený musí přijmout podmínky, nikoliv si je klást“.

„Je pozdě. Poté, co Fico dovolil, aby se vybičovaly emoce, a veřejnost začala žádat předčasné volby, faktický ústupek již působí jako arogantní gesto lidí, kteří nejsou ochotni vzdát se křesla. Napětí ve společnosti tak může ještě posílit a koalice se bude muset beztak poroučet,“ napsal deník Sme.

Podle listu Fico nehodlá odejít, protože cítí spoluodpovědnost za stav země, ve které zavraždili novináře, za masivní nedůvěru občanů v politiku či za to, že do své blízkosti pustil lidi podezřelé z vazeb na mafii, jak o tom psal zastřelený novinář Ján Kuciak.

„Jeho vláda se rozpadá a on ji chce zachránit demisí. Za podmínek, že Směr bude nadále vládnout,“ uvedl list.

Podle Pravdy zůstává otázkou, zda Ficova demise bude stačit prezidentovi Andreji Kiskovi. List připomněl prezidentovo dřívější vyjádření, že řešení situace vidí v předčasných volbách nebo v zásadní rekonstrukci vlády. „Na rekonstruované vládě, pokud by dostala šanci, by byla rekonstrukce jejího programu, protože pokračovat postaru, jen s vyměněnými tvářemi, nepochybně nebude stačit nikomu,“ napsala Pravda.

„Robert Fico byl jednoznačně nejdéle vládnoucím premiérem. Jednu dekádu stál v čele tří vlád. Jako jediný premiér ovšem může skončit v úřadu tak, že ho vymění,“ uvedly Hospodárske noviny k možné demisi Fica v polovině funkčního období jeho vlády. Dodaly, že klást hlavě státu podmínky, za kterých premiér podá demisi, patrně nebude celkem standardní.



Špatný vtip, píše Die Welt

O posledním vývoji na Slovensku informují i významné evropské deníky. Die Welt k situaci napsal: „Znělo to, jako by Fico skutečně vyvodil důsledky z politické krize, ve které jeho země po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vězí. Při bližším pohledu je ale jasné: Ficovo oznámení je jen špatný vtip.“

Pokud by prezident Andrej Kiska vyhověl premiérovým podmínkám, znamenalo by to, „že (téměř) vše zůstane při starém“. Místo, aby převzal zodpovědnost, snaží se ji Fico podle německého listu přesunout na prezidenta.

Ficův „šachový tah“ je podle Die Welt jeho poslední nadějí. Kdyby totiž jeho strana Směr-SD vládla dál až do roku 2020, mohla by nad ním držet ochrannou ruku. Ficovi nyní jde o víc než o jeho úřad. „Jde mu o jeho reputaci - a v neposlední řadě i o jeho budoucnost,“ napsal Die Welt v komentáři. Demonstranti v ulicích slovenských měst se totiž chtějí vypořádat s minulostí, požadují nezávislé vyšetřování a tresty. „Robert Fico tomu chce vší silou, která mu ještě zbyla, zabránit,“ dodal německý list.

„Fico bojuje o politické přežití. Jsou tu paralely se sametovou revolucí. Současná (slovenská) vláda naprosto ztratila kontakt s realitou stejně jako komunistický režim nepochopil, co se dělo v roce 1989,“ citoval britský server The Telegraph politoložku Soňu Szomolányiovou z Univerzity Komenského v Bratislavě.



Britský server připomíná, že slovenská vláda funguje v krizovém modu od únorových vražd novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. The Telegraph dále poukázal na Ficovo dlouhé působení v politice v době stabilní ekonomické situace a očekávaného čtyřprocentního hospodářského růstu v letošním roce.

List The Guardian upozornil, že malá koaliční strana Most-Híd tlačí na předčasné volby. Fico to ale zatím odmítal s tím, že dostane-li se k moci současná opozice, nastane chaos.