Omluvenky z práce, okousané nehty. Hokeji se fandilo v hospodách i školách

V restauraci U Zábranských v pražském Karlíně od rána cinkají půllitry a konzumují se párky a míchaná vajíčka. Přišlo sem několik desítek hokejových fanoušků, někteří z nich v šálách, čepicích či hokejových dresech.

Atmosféra je napjatá, na plátno upírají zrak úplně všichni. „Co si dáte?“ ptá se mě číšník a pošilhává při tom po obrazovce. „Proč mu nenahraješ?! Omlouvám se, co jste říkala?“ stáčí svůj pohled opět ke mně.



Počkám proto až na přestávku, kdy jsou hosté sdílnější. Někteří si vzali volno, aby sem mohli přijít. „Musel jsem se omluvit z práce. Oni se kolegové stejně taky budou koukat, jen se tváří, že jsou důležití. Vrátím se po hokeji,“ prozradil novinář Tomáš.

„Bral jsem si volno, důvod jsem v práci řekl, můj šéf je švagr, tak je to dobrý,“ uvedl fanoušek Jiří Máška. Jiný fanoušek si prý nervozitou okousal nehty. „Budu muset na manikúru,“ komentoval to.

Projekce na Staroměstském náměstí nebude Pražský magistrát před několika dny avizoval, že pokud čeští hokejisté postoupí do finále, bude na Staroměstském náměstí projekce utkání. Utkání o bronzovou medaili se však na Staroměstském náměstí promítat nebude.

V pondělí ale na Staroměstském náměstí proběhne vítání olympioniků. Zatím není jasné, v kolik hodin to bude ani kdo ze sportovců se ho zúčastní.

Plno je také v Andělském pivovaru na pražském Smíchově. Barman Tomáš Holý sice stojí zády k obrazovce a musí se věnovat hostům, když ale slyší, že jde do tuhého a česká reprezentace se blíží k brance soupeře, neubrání se a k obrazovce se otáčí.

„Je tady určitě napjatá atmosféra. Jsme nonstop bar, takže se nikdy nezavírá a budeme určitě přenášet i další zápasy,“ říká Holý.

Při odchodu potkám před restaurací trojici studentů smíchovského gymnázia. „Máme ve škole projektový den, tak jsme se rozhodli, že radši půjdeme na hokej. Ze školy jsme se omluvili, ale důvod jsme neřekli,“ směje se student Jonáš. „Je to pro nás důležité, hokej nás baví, je to národní sport,“ dodává.

Ve školách i v autobusech

Hokejistům mohli fandit také cestující v autobusech RegioJet. Televizní vysílání sledovali na obrazovkách zabudovaných v sedačkách. „Při klíčových utkáních fandí většinou celé autobusy,“ říká mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

Mohutně se fandilo také na některých českých školách. Například na pražském gymnáziu Na Zatlance vytvořili tělocvikáři projekci v tělocvičně.

„Kdo chce, může do tělocvičny, ale záleží na kolezích, jestli studenty pustí z hodiny. Já počítám s tím, že hokej pustím alespoň na projektor bez zvuku, pokud o to budou stát,“ řekla pedagožka Jana Juříková.

Fandili také například žáci z českobudějovické Základní školy Grünwaldova. Právě tato základní škola má k národnímu týmu hodně blízko, chodili do ní současní reprezentanti Michal Vondrka, Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Roman Horák nebo asistent kouče Václav Prospal. „Vyhrajeme 10:0,“ tipoval na začátku jeden z žáků.

VIDEO: Místo výuky fandění. Studenti sledují boj českých hokejistů o medaili Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Je to pořád medaile“

Nicméně ke konci třetí třetiny už je jasné, že se Češi utkají o bronzovou medaili. Fanoušci odolávají a fandí, když ale Rusové třicet vteřin před koncem vstřelí třetí gól, několik se jich zvedne a z restaurace odejde.

Najdu je pak venku, stojí před hospodou a kouří. Tváří se zklamaně. Mrzí je, že přišli a omluvili se kvůli tomu z práce? Prý ne.

„My jsme s manželkou přišli po čtrnáctihodinové šichtě, ale nemrzí mě to, byla to dobrá hra,“ říká číšník Jan. Sledovat prý budou i utkání ostatních zemí i zítřejší boj o bronzovou medaili. „Vždyť je to koneckonců pořád medaile,“ uzavírá.

Získají čeští hokejisté alespoň olympijský bronz?

Ano 241 Ne 166