Na Staromáku by se fandilo o zlato i v 5 ráno, semifinále nabídnou hospody

Ještě ve středu dopoledne to vypadalo, že se na Staroměstském náměstí letos hokejistům nebude fandit vůbec. Mluvčí Prahy Vít Hofman na dotaz iDNES.cz odpověděl, že město zájem o projekce na Staroměstském náměstí nemá.

To samé potvrdila redakci iDNES.cz i Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která podobné akce většinou pořádá - o přenos by musel projevit zájem pražský magistrát. A ten firmu do té doby neoslovil.

Po poledni se však postoj magistrátu změnil, tedy alespoň částečně.

V neděli v 5 hodin sraz na Staromáku?

V případě, že se čeští hokejisté probojují až do nedělního finále, fanoušci by už na toto tradiční místo mohli přijít fandit. A to i přes brzký začátek zápasu – utkání odstartuje už v 5:10 ráno.

„Pokud český tým postoupí do finále, rádi bychom projekci na velkoplošné obrazovce na Staroměstském náměstí zprostředkovali,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí magistrátu.

Na páteční semifinále, které začíná v 8:40, však metropole žádnou projekci nechystá. To pochopitelně neplatí pro olympijské festivaly, které letos probíhají v Brně a Ostravě. Areály sice oficiálně otevírají až v devět ráno, ale na páteční zápas otevřou dříve. „Semifinále určitě vysílat budeme,“ řekla iDNES.cz mluvčí festivalů Anna Hrbáčková.



Tím, že by případně odvysílali i časně ranní nedělní finále, si ale už tak jistá není. „Zbytek se ještě uvidí, ale případné finále v pět ráno pravděpodobně vysílat nebudeme,“ dodala.

Fanoušci přišli ve čtyři ráno, přijdou i v pět, zní z hospod

Nehledě na brzké hodiny se zápasy českých hokejistů budou promítat v některých hospodách.

V pátek si přivstanou třeba ve vyhlášené pražské sportovní restauraci U Zábranských, aby hosté semifinálový zápas mohli sledovat na místním plátně. V podniku promítali už čtvrtfinále s Američany, které začínalo ve čtyři ráno. Přišlo kolem čtyřiceti lidí. A otevřeno bude i na případně „české“ finále v neděli.

O tom, že zájem fanoušků sledovat hokej v hospodě je, svědčí i slova provozního ze Sport baru Zlatá hvězda nedaleko Václavského náměstí. „Volá nám spousta lidí a ptají se, zda budeme mít otevřeno, ale musíme je odmítat. Na semifinále v hokeji, které se hraje zítra ráno, máme zavřeno,“ řekl pro iDNES.cz.



Fandit se nebude ani v další známé pražské pivnici, kde se k hokeji na obrazovce či plátně podává pivo a česká klasika na talíři. V Lokálu v Dlouhé ulici budou mít zavřeno.



Naopak Žižkov hokejové fanoušky uvítá. Na semifinále se mohou vypravit třeba do tradiční bašty sportovních přenosů na pomezí Žižkova a Vinohrad – hospody „U Sadu“ na Škroupově náměstí, informovaly Žižkovské listy. Kdo má blíže na Jarov, otevřeno bude mít také restaurace „Stará, promiň.“, která zve v pátek na v pořadí již čtvrtou hokejovou snídani.



Jistotou každopádně po celé metropoli zůstávají nonstop podniky. „K nám se fanoušci na hokej mohou samozřejmě přijít podívat i v neděli brzy ráno,“ sdělil například provozní v Plzeňském restaurantu Anděl.

Kde budete sledovat hokejové semifinále Česko - Rusko (pátek, 8:40)? celkem hlasů: 3598

VIDEO: Pořád máme slzu v oku. Vítězové z Nagana představují nový dokument Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fandit se samozřejmě bude i mimo Prahu. Velkoplošnou projekci zatím v centru Českých Budějovic neplánují. Avšak některé restaurace kvůli hokeji v netradiční hodiny otevřou. Například bar Hnízdo nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. je na páteční semifinále připraven zahájit provoz. Pokud Česko postoupí do finále a fanoušci budou mít zájem sledovat boj o zlaté medaile hromadně, tak se otevře i v neděli ráno.

Zábor tradičního místa pro přenosy v Plzni – náměstí Republiky – zatím nikdo u vedení města Plzně nenahlásil, ani nepožádal o souhlas. A největší plzeňská restaurace Na Spilce na semifinále dřív neotevře. Na sobotní zápas od 13 hodin bude přenos v restauraci bez zvuku, kvůli případnému nedělnímu finále v pět ráno otevírat Na Spilce nebudou.

Hokej řada zaměstnavatelů toleruje

Nicméně v pátek v 8:40 bude většina lidí v práci. Nejedna televize na pracovištích tak bude zřejmě v obležení. Někteří zaměstnavatelé budou k tomuto „lelkování“ tolerantní. „Sledování hokeje u zaměstnanců neřešíme. Necháváme to na zodpovědnosti každého,“ uvedl například mluvčí auditorské a poradenské firmy Deloitte Michal Malysa.

To ve stonařovské firmě Stoon, která od roku 1999 vyrábí hokejky, žádnou televizi nemají. O to tolerantnější postoj vedení je: „Naši zaměstnanci se nemají kde na hokejový přenos dívat. Pokud mi ale některý z nich řekne, že do práce přijde o hodinu či dvě později, protože o přenos nechce přijít, nemám nic proti,“ řekl na dotaz iDNES.cz Vilém Bláha.

Vítání zlaté Ledecké a spol.

Už teď je však jisté, že v Praze na Staroměstském náměstí bude živo minimálně v pondělí. Uskuteční se tam totiž přivítání olympioniků, chybět by neměla ani zlatá medailistka ze super-G Ester Ledecká.

„Chystáme oficiální přijetí sportovců na Staroměstském náměstí, které by se mělo uskutečnit v pondělí 26. února,“ uvedl Hofman. Přesný čas však zatím znám není.

Zimní olympijské hry skončí oficiálně v neděli. Slavnostní ceremoniál na olympijském stadionu v Pchjongčchangu odstartuje v pravé poledne našeho času.