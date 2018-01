EU přitvrzuje jednání s Londýnem, volný pohyb chce i dva roky po brexitu

Téma práv občanů členských zemí EU žijících ve Velké Británii patří ke klíčovým bodům vyjednávání podmínek brexitu. Pro Brusel se jedná o poměrně slušnou zbraň, jak tým okolo britského ministra pro brexit Davida Davise zahnat do obrany.

Unie bude podle serveru usilovat o zachování stávajícího režimu na hranicích s Británii i během takzvaného přechodného období po brexitu, který by měl podle článku 50 Lisabonské smlouvy nastat nejpozději na konci března 2019.

Cizinci ze zemí EU by podle Bruselu mohli žádat o speciální status usedlíka i po brexitu, a to až do 31. prosince 2020. Stojí to v návrhu, který má Politico k dispozici. Westminster by tudíž nemohl ihned po vystoupení z EU implementovat nové imigrační zákony, jejichž zpřísnění bylo jedním z hlavních důvodů, proč si Britové v červnu 2016 brexit odhlasovali v celostátním referendu (více o nové imigrační politice Velké Británie se dočtete zde). Nutno podotknout, že v tomto případě by měli stejná práva prodloužena i Britové žijící v zemích EU.

Ze strany Unie se stále jedná pouze o návrh, který musí projít schvalovacím procesem. Definitivní podoba dokumentu bude schválena až 29. ledna na zasedání Rady pro obecné záležitosti EU.

Podle zastánců brexitu je chystaný návrh EU nebezpečný ze dvou hledisek. Premiérce Therese Mayové může uškodit na domácí politické scéně, protože ji zřejmě donutí k dalším kompromisům při vyjednávání.

Odchod z EU bez dohod?

V krajním případě dokonce může zhatit dosavadní závěry debat s Bruselem. „Byl bych rád, kdyby tento návrh nebyl finálním postojem Bruselu. Pokud by byl, jsme zase o něco blíže brexitu bez jakýchkoli dohod,“ uvedl jeden z konzervativních poslanců, který se účastní vyjednávání s EU.

Téma případného brexitu bez dojednání dohod s EU je stále aktuálnější. Nové smlouvy a legislativa by měly být připraveny už na podzim letošního roku, aby je následně do března 2019 stačily schválit všechny dotčené instituce. Brusel stále častěji připomíná hrozby, kterým mohou čelit britské firmy, pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohod o budoucích vztazích.

Britům se toto „vyhrožování“ pochopitelně nelíbí. Davis loni v prosinci nařídil vypracování právního rozboru, zda EU informováním o hrozbách brexitu bez dohod neporušuje práva Británie coby členského státu.

Takzvaný tvrdý brexit však jako jednu z možností podle všeho bere i premiérka Mayová. Pro takový případ se dokonce chystá jmenovat speciálního ministerského náměstka. Ten bude v nově vzniklé funkci spadat do resortu ministerstva pro brexit a bude se účastnit schůzek kabinetu.

Brexit si ještě můžete rozmyslet, vzkázal Tusk do Británie

Nejistotu kolem vyjednávání přiživují množící se hlasy volající po druhém referendu. Tuto myšlenku dokonce podporuje i Nigel Farage, někdejší předseda strany UKIP a hlavní postava kampaně za brexit. V rozhovoru pro list Observer řekl, že výsledek referenda z roku 2016 je ohrožen rostoucím vlivem příznivců setrvání Británie v Unii. Nový plebiscit by podle něj mohl dát vládě znamení, že veřejnost na vystoupení z EU trvá.

Úvahy o referendu však podle průzkumů odmítá 51 procent Britů. Pokud by však Britové k referendu museli, výsledky by patrně byly v rozporu s Farageovými představami. Jednapadesát procent občanů by se totiž podle průzkumu vyslovilo pro setrvání v EU, zatímco pro brexit by hlasovalo jen 43 procent. Šest procent je nerozhodnutých.

Že nemusí být brexit definitivní, během svého vystoupení v Evropské parlamentu naznačil i Tusk. „Nejtvrdší práce je stále před námi a času je málo... Pokud se britská vláda přidrží svého rozhodnutí odejít, brexit se v březnu 2019 stane skutečností se všemi negativními důsledky. Ledaže dojde ke změně názoru u našich britských přátel,“ řekl šéf Evropské rady a citoval Davisův výrok, že „pokud demokracie nedokáže změnit názor, přestává být demokracií“.

„Na kontinentu jsme názor nezměnili - naše srdce jsou vám stále otevřena,“ ujistil Tusk. „Dveře zůstávají otevřené - a doufám, že to v Londýně uslyší,“ dodal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Mluvčí britské premiérky však v reakci na Tuskova slova prohlásil, že je naprosto jasné, že Británie z EU odejde, jak odhlasovala britská veřejnost.