Milá a skromná. Jako by do Dubaje nepatřila, říká Češka o unesené princezně

Latífa II. je dcerou dubajského vládce Muhammada Maktúma, který je rovněž premiérem Spojených arabských emirátů (SAE). Mocný šejk má s několika manželkami třicet dětí a dívky se jménem Latífa zplodil hned tři. Právě ta druhá chtěla ze zlaté klece uprchnout, ale nepovedlo se jí to. O princezně od března nikdo neslyšel a v médiích se krátce po nepovedeném útěku objevilo video, které těsně předtím natočila.

Redakci iDNES.cz se po zveřejnění středečního článku ozvala Češka, která se s Latífou seznámila při společném skydivingu v Dubaji před několika lety. Žena si nepřála uvést své jméno, ale redakce jej zná.

Podle svých slov se spojila s médii, protože „doufá, že co největší publicita tohoto případu pomůže zjistit, jestli je princezna ještě naživu“. Chce dosáhnout toho, aby si její přítelkyně mohla žít podle svého, třeba i jinde než v Dubaji.

Vzpomíná, že na první pohled by ani neřekla, že jde o členku místní honorace. „Vůbec jsem na ní nepoznala, že je princezna. Většinou chodila ve skydivingové kombinéze nebo teplákové soupravě. Vždy byla upravená, ale téměř nikdy jsem ji neviděla nalíčenou,“ líčí dnes třiatřicetiletou Dubajku. „Taková, jaká je ve videu, je i ve skutečnosti. To je Latífa,“ vypráví s tím, že se mladá fanynka extrémních sportů nevyžívá ve špercích ani značkovém oblečení. Princezna podle ní na první pohled vyčnívala svou povahou a vystupováním.

„V Emirátech došlo za posledních šedesát let k překotným ekonomickým, ale i kulturním a společenským změnám. Lidé z generace Latífiných rodičů se ještě narodili v tradiční a konzervativní kultuře a to, co u nás trvalo sto padesát let, se tam díky změnám i západním vlivům stalo velmi rychle. I co se týče postavení žen. A Latífa je svou mentalitou mnohem víc jako má kamarádka ze Západu než Emiráťanka. Navíc je velmi jemná, prostá a skromná,“ pokračuje.

Podle ní si uvědomovala, že se některé jiné vysoce postavené ženy Emirátů chovají povýšeně a zaznamenala i případ, kdy ostatní princezny ponižovaly své služky. „Latífa takové chování úplně nesnáší. Vyznává rovnost mezi lidmi a se svou služkou se vždy o všechno dělila. Majetek pro ni není důležitý a neposuzuje ostatní podle bohatství. Spíš jí bylo protivné, když to někdo dělal,“ popisuje Češka, podle které ekoložka a milovnice zvířat Latífa nenosí kůži a s oblibou se ujímá zatoulaných koček.

Právě domácí mazlíčci princezně i podle jejích vlastních slov pomáhali překonat špatné vztahy v rodině. „Měli tam třeba velké papoušky ara a ona pořád přemýšlela, jak by je mohla vypustit do volné přírody. Jako by tam nepasovala. Má velice progresivní hodnoty, i proto jí nevyhovují poměry, které panují v její zemi a rodině,“ říká žena. Princezna má podle ní velmi pozitivní povahu a dávala tak najevo pouze jistou nespokojenost.



Video zpětně vysvětlilo věci, kterým jsme nerozuměli

O konkrétních rodinných problémech před ní Latífa mluvila jen málo. „Jen se občas zmínila, že má před sebou nějakou výzvu ohledně sestry, ale nikdy nic bližšího neřekla. Možná i proto, aby své přátele ochránila,“ míní žena. Právě svou sestru Šamsu, která se také dříve pokusila utéci, Latífa ve videu zmiňuje. Jaký je její osud, rovněž není známo.

Ve zveřejněném videu princezna nejvíce mluví o svém otci, kterého popisuje jako „to největší zlo, které v životě potkala“ a jako člověka, který nechá zavraždit lidi jen proto, aby si ochránil svou dobrou pověst. „Řekla nám, že se jí narodil třicátý sourozenec, ale o otci negativně nemluvila. To, co říkala ve videu, mě velice překvapilo, ale zároveň to vysvětlilo spoustu věcí, kterým jsme nerozuměli,“ vypráví Češka.



Zatímco ostatní členové široké rodiny dubajského vládce se podle ní mohli pohybovat po Dubaji i v zahraničí prakticky bez omezení, Latífa všude jezdila s řidičem a měla zakázáno opustit město.

„Několikrát jsem ji zvala k nám, ale vždy řekla, že nemá cenu, aby se na to doma vůbec ptala, protože věděla, že jí nedovolí, aby kamkoliv cestovala. Ale pozadí této situace jsem neznala,“ říká. Ví to až nyní. Po prvním útěku, kdy Latífu ještě coby náctiletou chytili na hranicích Ománu, si princezna musela znovu získat důvěru rodiny. „Až postupně jí dávali svobodu. Nakonec se mohla téměř sama pohybovat po Dubaji,“ vzpomíná žena.

Po prvním útěku skončila princezna v kobce

Když poprvé viděla video, které se na veřejnost měla dostat jen v případě, že se princezně útěk nepovede, napadlo ji, že to nejspíš nebyla šťastná volba. „Latífa měla dvě možnosti, buď zvolit útěk a postavit se rodině, nebo se dobře vdát, získat si důvěru a určitou svobodu. Jenže v jejím případě šlo o to, že chtěla svobodu i pro svou sestru Šamsu, a nenašla tak jiné východisko.“

„Věřím, že se s ní ještě setkám. Ráda bych, aby se o tom případu vědělo. Neznám jinou cestu než o Latífě mluvit a doufat, že jí rodina dovolí, aby se spojila se svými přáteli a žila svobodně. Ale když si uvědomím, že po prvním útěku Latífu zavřeli na několik let do kobky a mučili, a to se vlastně nic závažného nestalo, protože ji chytili bez pasu už na hranicích Ománu, neumím si představit, co s ní teď je, když o svém tatínkovi, který patří k nejmocnějším mužům na světě a určitě není zvyklý na jakýkoliv druh odporu, veřejně řekla takové věci,“ uzavírá nešťastně.