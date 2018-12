Dubajská princezna chtěla utéct ze zlaté klece, od té doby ji nikdo neviděl

„Natáčím toto video, protože může být poslední, které udělám. Může zachránit můj život a pokud se na něj díváte, není to zrovna dobře. Jsem buď mrtvá nebo ve velmi svízelné situaci,“ říká žena v modrém tričku na videu, které na jaře obletělo média a ve kterém princezna vysvětluje, proč se rozhodla pro útěk ze zdánlivě ideálního života v přepychovém paláci.



Šajcha Latífa II. je dcerou Alžířanky Hurie Ahmad Mášové a dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma, který je rovněž premiérem Spojených arabských emirátů (SAE). Mocný šejk má s několika manželkami třicet dětí a dívky se jménem Latífa zplodil hned tři.

Právě ta druhá chtěla z rodinné zlaté klece uprchnout. Detaily jejího plánu ve čtvrtek odvysílá britská stanice BBC v dokumentu Escape From Dubai (Útěk z Dubaje). Podle informací listu The Guardian Latífa svou cestu na svobodu spřádala sedm let.

Přesto se jí nepovedla a o princezně, která ve středu oslaví třiatřicáté narozeniny, nikdo od března neslyšel a její přátelé se obávají nejhoršího. Sama Latífa už má s jedním nepovedeným útěkem zkušenosti. V šestnácti ji chytili na hranicích Emirátů a následně na tři roky zavřeli na samotku. Tam ji fyzicky i psychicky mučili.

„Jeden muž mě držel a druhý mě mlátil,“ vzpomíná ve videu s tím, že později jí muži řekli, že od jejího otce dostali rozkaz „bít ji tak dlouho, dokud nezemře“. Svou matku pak popisuje jako chladnou ženu, která jí po návratu z vězení řekla, že „mohla dopadnout i hůř“. Postupně prý úplně přestala věřit lidem kolem sebe. Věděla, co ji čeká, pokud plán, kterému věřila „na 99 procent“, selže. Zmiňované video se na veřejnost mělo dostat jen v případě, že princeznu znovu zajmou. Což se později také stalo.

„Radši tady zemřu, než bych se vrátila do Emirátů“

V březnovém útěku princezně pomáhal bývalý francouzský špión Hervé Jaubert, který už z Dubaje jednou uprchl a poté o tom napsal knihu, na jejímž základě jej Latífa v roce 2011 kontaktovala. Od té doby si vyměňovali e-maily.



„Týrají a utiskují mě celý můj život. Se ženami se tu zachází jako s podlidmi. Můj otec nemůže pokračovat v tom, co nám všem dělá,“ napsala mu Latífa. Ta svého otce i na videu líčí jako člověka, kterému jde jen o svou dobrou pověst. „Zabije lidi, jen aby si ji ochránil. On je to největší zlo, které jsem v životě potkala, není v něm vůbec nic dobrého. Ale jednou si za to všechno ponese následky,“ říká premiérova dcera.

Jejím druhým komplicem byla finská instruktorka bojového umění capoeira Tiina Jauhiainenová. Spolu s ní se princezna přes Omán vydala do Indického oceánu, kde na ně v mezinárodních vodách a s americkou vlajkou na přídi čekala Jaubertova jachta. Cílem bylo dostat se do Spojených států a požádat tam o azyl.



Už na lodi však cesta za svobodou skončila. Princezna se tehdy spojila s aktivisty ze skupiny Detained in Dubai (Zadrženi v Dubaji) a několika novináři. Těm její příběh připadal tak neuvěřitelný, že o něj neprojevili větší zájem. O pár dní později, konkrétně 4. března, k jachtě připluly tři indické a dvě emirátní válečné lodě, ze kterých vyskočila komanda.

Jejich příslušníci Jauberta zbili a obě ženy pomocí slzného plynu donutili vyjít z koupelny, ve které se předtím zamkly. Princezna několikrát zakřičela, že žádá o politický azyl, ale nepomohlo to. „Celou dobu jsem pod pohrůžkou, že mě jinak zastřelí, měla mít zavřené oči. Někdo tam pak začal mluvit arabsky a Latífa řekla: ‚Zastřelte mě tu, jen mě neberte zpět do Emirátů.‘ Potom ji kopající a křičící odvlekli,“ popsala Jauhiainenová.

„Nemůžeme rozhodnout o své budoucnosti“

Latífini přátelé s princeznou údajně už několik měsíců nemluvili a její instagramový účet je zrušen. Její rodina na otázky novinářů odmítá odpovídat. Zdroj blízký dubajské vládě agentuře AFP pod podmínkou anonymity v dubnu řekl, že je žena se svou rodinou a že „se má skvěle“.



Princezna Latífa však není jedinou dcerou dubajského vládce, která se pokusila o útěk. Její tehdy osmnáctiletá sestra Šamsa v roce 2000 využila situace a už se nevrátila z dovolené ve Velké Británii.

„Neměla to, co jinde na světě považují za samozřejmé. Možnost řídit auto, cestovat. Svobodu rozhodovat o své vlastní budoucnosti. To je něco, co my nemáme,“ popisuje Latífa, která se ve svém luxusním vězení rozptylovala extrémními sporty.

Po dvou měsících Šamsu ve městě Cambridge za bílého dne přepadla skupina mužů, vtáhla ji do auta a unesla zpět do Dubaje. Incident se tehdy řešil i v britském parlamentu, napsal The Guardian. I kvůli své starší sestře se Latífa podle svých slov rozhodla poprvé utéct.

„Věděla jsem, že když mě chytí, dají mě k Šamse a ona tam aspoň nebude sama,“ říká s tím, že až loni v srpnu si uvědomila, že musí utéct, aby sestře pomohla. Případ dodnes nebyl vyšetřen, stejně jako osud princezny Latífy.

K akci mezinárodní společenství vyzvala i lidskoprávní organizace Human Rights Watch, ovšem bez úspěchu. „Určitě se mě budou snažit zdiskreditovat, určitě přimějí Šamsu, aby natočila video o tom, jaká jsem lhářka. Ale existuje plno lidí, kteří mě znají a vědí, jak vypadám. Budou vědět, že mluvím pravdu. Živou mě nedostanou,“ dodává mladá princezna s tím, že se těší, až bude moct začít svobodně rozhodovat o svém životě. „Doufám, že toto video nebudu potřebovat.“

Video, které princezna Latífa natočila těsně před tím, než se pokusila o útěk: