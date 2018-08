Dragouna schválila vláda do čela GIBS. Nejsem vyslanec premiéra, říká

Minulý týden nominaci Dragouna projednal sněmovní bezpečnostní výbor, což je podmínka pro jmenování. Dragoun řekl, že chce, aby inspekce působila důvěryhodně vůči státním zástupcům i veřejnosti.

„Nejsem člověk nikoho, nejsem vyslanec justice nebo pana premiéra, jsem tam sám za sebe. Výběrové řízení proběhlo naprosto korektně, pokud bych měl pocit, že se bude nějak manipulovat, tak bych se ho neúčastnil,“ odvětil na otázku iDNES.cz Dragoun.

Babiš totiž při jednání bezpečnostního výboru mluvil o tom, že GIBS vznikl politickou dohodou ODS a Věcí veřejných, když byl ministrem vnitra Radek John, a že zatímco první šéf GIBS Ivan Bílek byl nominant bývalého místopředsedy ODS a exministra vnitra Ivana Langera, Murína si pak vybral expremiér a bývalý šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Dragoun už dříve řekl, že chce požádat o vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Nyní disponuje prověrkou na stupeň důvěrné.

Na Murína podle inspekce Babiš tlačil, aby ve vedení skončil. Podle prohlášení GIBS mu řekl, že když místo opustí do konce února, obejde se to bez skandálu. Babiš to odmítl, ale Murína veřejně kritizoval a zahájil s ním kázeňské řízení. Murína kritizovali také někteří státní zástupci.

Šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna vybrala komise ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo dvanáct lidí. Členové bezpečnostního výboru si stěžovali na to, že se nedozvěděli jména dvou účastníků výběrového řízení, kteří neuspěli a nepřáli si zveřejnit to, že se do konkursu na šéfa GIBS hlásili.

„Odvolání bývalého ředitele GIBS pana plukovníka Murína premiérem Babišem bylo porušení zásady právního státu a obecných principů spravedlnosti. Trestně stíhaná osoba by neměla rozhodovat o obsazení orgánů činných v trestním řízení. Nezbývá tedy než doufat, že jmenování pana Dragouna není snaha premiéra politicky ovlivnit nezávislou instituci a nový ředitel GIBS bude vykonávat svou práci svobodně a nezávisle,“ reagoval na jmenování Dragouna poslanec opoziční TOP 09 František Vácha.