Babiš hájil výběr Dragouna do čela GIBS, dva protikandidáti zůstali utajeni

15:10 , aktualizováno 15:10

S kandidátem do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů Radimem Dragounem dorazil ve středu na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny premiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Byl vybrán z dvanácti uchazečů, neměl jsem na to žádný vliv, vždycky to byl politický nominant, dnes není,“ ujišťoval poslance.