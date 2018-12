Česku hrozí ztráta dotací kvůli Babišovi, míní dva europoslanci. Premiér to odmítá

Právníci Evropské komise soudí, že je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů kvůli čerpání fondů z Evropské unie. Podle uniklé zprávy má Babiš zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu, a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu.

Přestože to sám Babiš odmítá, stačí podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) pouhé podezření, že tomu tak je, aby to mohlo mít negativní dopad na Českou republiku.



Pokud by se střet zájmů potvrdil, hrozí podle něj a europoslance a předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila, že by Česku bylo zamezeno v čerpání evropských dotací.

Podle Polčáka má předseda vlády tři možnosti, jak současnou situaci řešit. „Definitivně odstřihne od společnostmi Agrofert a od svěřeneckých fondů a nebude tak příjemcem benefitů, které pro něj z toho plynou. Agrofert také může přestat přijímat dotace,“ popsal europoslanec. Třetí variantou je, aby Babiš odstoupil z čela Rady pro evropské strukturální a investiční fondy, která je konečným monitorovacím orgánem rozdělování příjmů z evropských fondů.



Pospíšil zároveň vyzval Babiše, aby zveřejnil konkrétní podobu zakladatelského statutu svých svěřenských fondů, aby bylo zřejmé, že není konečným příjemcem výhod ze svých svěřenských fondů. A zároveň také zveřejnil dopis, který mu kvůli možnému střetu zájmů měl za Evropskou komisi zaslat komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger.



Andrej Babiš už o víkendu odmítl, že by byl ve střetu zájmů a zároveň v pondělí uvedl, že různí poslanci to jistě využijí k jeho napadení, přestože žádné oficiální stanovisko od Evropské komise vláda ani on jako premiér nedostal.



„Já jsem osobně Komisi zaslal svůj dopis, na devíti stránkách jsem odmítl tvrzení Transparency. Postupoval jsem podle českých zákonů,“ uvedl včera premiér s tím, že to dokládá i analýza ministerstva spravedlnosti.



Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) analýza ukazuje, že svěřenský fond jako záruka nestrannosti premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dostačuje a předseda vlády postupoval podle českého práva. Evropskou legislativu dokument neřešil.



S využitím analýzy ministerstva pro argumentaci nesouhlasí bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil. „Vyjádření ministra spravedlnosti má pouze politický charakter. Nemůže dělat posudky, zda někdo porušuje české a evropské právo. Ministr svému premiérovi poskytl alibi, ale ministerstvo nemá právo ani odborníky něco takového vydávat,“ míní Pospíšil. Jediným, kdo může říct, zda bylo porušeno české právo, je podle něj soud.



Předseda STAN Petr Gazdík k vystoupení obou europoslancům uvedl, že nejde o politický útok na premiéra, ale vyjádření obav z negativních finančních dopadů na Česko.



O víkendu unikla do médií zpráva právní služby Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Zpráva uvádí, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování. Podle zprávy hrozí, že Česko bude muset uhradit přinejmenším část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny letos. Vrácení dotací už v pondělí odmítla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).