Andrej Babiš je podle právníků EK ve střetu zájmů. Premiér to označil za lež

Právníci Evropské komise podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Píše to britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert.

Čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (přes dvě miliardy korun), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Aktuální obvinění se týká evropských dotací vyplacených letos impériu Agrofert, což je konglomerát 230 zemědělských, potravinářských a chemických firem.

Na sociálních sítích se zatím vyjádřil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Takže i my, kteří na obludný konflikt zájmů Andreje Babiše upozorňujeme už řadu let, budeme moci říkat: Náš „drahý“ předsedo vlády,“ míní Kalousek.

„Jak už jsem zmiňoval minulý týden na výborech Evropského parlamentu. Jak může Andrej Babiš jednat o unijním rozpočtu u stolu, kde budou všichni premiéři zemí Evropské unie vědět, že je ve střetu zájmů?“ ptá se na Twitteru poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche.



„Je ostuda a obrovské selhání, že orgány našeho státu se nejsou sto dobrat pravdy a musí nám ji odhalit až Evropská komise. Teď jde o hodně peněz, o které naše země přijde,“ napsal na Twitter europoslanec Luděk Niedermayer.



„Právní experti Evropské komise dali za pravdu pirátskému analytickému týmu: Andrej Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert získával dotace protiprávně. Česko bude dle právního rozboru vyzváno, aby prostředky vrátila,“ tvrdí lídr Pirátů Ivan Bartoš a apeluje na ministerstva, aby se situací vážně zabývaly.

Podle právního posudku je Babiš v situaci, kterou lze označit za střet zájmů, protože veřejní činitelé a politici by neměli čerpat z unijních fondů, které v posledku kontrolují.



Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem.



Právníci zkoumali, zda Babiš porušil předpis z letošního roku týkající se evropských fondů. Jejich právní názor však naznačuje, že Babiš možná byl ve střetu zájmů už jako ministr financí podle starších finančních pravidel EU.

Belgický europoslanec za Zelené a člen výboru pro kontrolu rozpočtu Bart Staes řekl, že Babiš by se měl buď oprostit od všech vazeb na Agrofert, nebo odstoupit. „Teď nastal čas, aby komise konala,“ Politik, který působí ve výboru pro kontrolu rozpočtu 19 let a tvrdí, že podobný případ, který by se týkal vrcholného politika země EU, ještě nezažil.

Babiš v e-mailu zaslaném britskému deníku označil analýzu EU za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z „šíření nesmyslů“.

V pátek městský úřad v Černošicích zahájil správní řízení s Babišem kvůli podezření ze spáchání přestupku proti českému zákonu o střetu zájmů. Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média spadající dříve pod Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad Transparency International. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Podle deníku Le Monde právní služba Evropské komise vypracovala svou zprávu z 19. listopadu v reakci na žádost Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, podle něhož Babiš patrně sám ovládá dva svěřenecké fondy, do nichž převedl části společností Agrofert a Agrofert Group.

Ve zprávě právní služby Evropské komise podle listu Le Monde stojí, že firmy spadající pod Agrofert Group čerpaly v roce 2013 z evropských strukturálních fondů přibližně 42 milionů eur a loni 82 milionů eur.