Trump zvažuje zvýšení věkové hranice pro držení poloautomatů na 21 let

22:28 , aktualizováno 22:28

Americký prezident Donald Trump by prý mohl souhlasit s novelou zákona, která by zvýšila věkovou hranici pro možnost pořízení poloautomatické pušky z 18 na 21 let. Trump to řekl na středečním setkání s republikánskými i demokratickými zákonodárci.