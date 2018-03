Návrat na místo, kde umírali spolužáci. Škola v Parklandu se znovu otevřela

Přítomnost desítek uniformovaných policistů ale žákům radost příliš neudělala, i když mělo podle všeho vzbudit pocit většího bezpečí, uvedla agentura AP.

„Toto je obraz vzdělávání, které v této zemi provází strach,“ reagoval David Hogg, student, který se po masakru zapojil do kampaně za regulaci držení zbraní v USA. Zároveň kritizoval americkou Národní asociaci držitelů zbraní (NRA), která podle něho usiluje jen o to, aby mezi lidmi zbraně co nejvíce rozšířila.

Dobrovolníci studentům rozdávali kromě růží také koláčky a další občerstvení. Na místě byla i zvířata vycvičená k psychoterapeutickým účelům, tedy zejména psi, ale i jeden osel a dva koně.

Tento den měli učitelé a studenti využili k neformálnímu setkání, aby si poprvé od společného otřesného zážitku mohli v prostorách školy popovídat. Zatím ale neměli příležitost navštívit budovu, kde se přímo střílelo. Ta zůstává ještě uzavřená.