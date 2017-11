Trump rozkýval židle pod klíčovými ministry, diplomacii chce řídit sám

Trump to řekl v rozhovoru pro televizi Fox News, ze kterého vyplynulo, že se mu nelíbí fungování diplomatického resortu. Na dotaz, zda Tillersona ponechá po celou dobu svého prezidentského mandátu v úřadu, odpověděl: „Nevím, uvidíme.“

Prezident zdůraznil, že o zahraniční politice státu rozhoduje výhradně on sám. „Jsem to já, na kom záleží,“ prohlásil šéf Bílého domu před pátečním odletem do Asie, kde navštíví Japonsko, Jižní Koreu, Čínu, Vietnam a Filipíny.

Informace o sporech Trumpa s Tillersonem se v amerických médiích pravidelně objevují, naposledy vyvolal pozornost údajný ministrův výrok o tom, že prezident je pitomec. Tillerson tyto zprávy popřel, stejně jako tvrzení, že měl v úmyslu odstoupit.

Tillerson má podle amerických médií údajně výhrady proti Trumpově nedostatečném odstupu od americké krajní pravice a jiný názor má na politiku USA vůči Severní Koreji a Íránu.

Nejistou budoucnost v pátek prezident předpověděl i ministru spravedlnosti Sessionsovi. Na něm mu vadí, že kromě vyšetřování údajných kontaktů republikánského tábora s Moskvou během loňské prezidentské kampaně jeho ministerstvo nevyšetřuje i kontakty demokratů.

Trump novinářům řekl, že je zklamán a nevylučuje, že Sessionse vyhodí. Prezident se prý do činnosti ministerstva spravedlnosti nevměšuje. Dodal ale zároveň, že „by se tam upřímně řečeno měli podívat na demokraty“.