Páťáci dostali obdobnou úlohu jako maturanti, ale těžší a bez nápovědy

Na středních školách ve středu začala další část jarních státních maturit. Ve čtvrtek žáky čekal didaktický test z českého jazyka.

V jedné z 32 úloh byla otázka, ve které měli žáci určit, ve kterém z úseků textu se vyskytuje alespoň jedno slovo, které má víc hlásek než písmen. Pod zadáním měli kurzívou jako nápovědu uveden příklad: slovo měsíc má pět písmen a šest hlásek.

Jak si všiml senátor Jiří Růžička, stejnou otázku, akorát jinak položenou a bez nápovědy, měly podle Cermatu zvládnout o osm let mladší děti, tedy páťáci hlásící se na víceletá gymnázia.

Žáci měli určit, které z vypsaných čtyř slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek. Na výběr byly možnosti „objevili“, „zabručel“, „rozběhla“ a „nevydržela“. Nápovědu ale žádnou nedostali. Tato úloha se navíc později ukázala jako chybná a Cermat kvůli ní požádal ředitele, aby nevyhlašovali výsledky.

„Pozdvihuji nad tím obočí. Nechci tepat do Cermatu, který dělá, co může, ale není to správné. Některé úlohy jsou pěkné, ale spočítat hlásky není úkol hodný maturanta, je to příliš triviální. Navíc tam maturanti měli nápovědu a chudáci páťáci ne, ti v tom zadání měli navíc jedině chybu,“ sdělil iDNES.cz Růžička.

Portál iDNES.cz požádal Cermat o komentář, do uzávěrky článku však na dotazy neodpověděl.



Co se týče státních maturit, studenti by podle něj měli prokázat znalosti v didaktickém testu z českého jazyka, slohové úlohy by zrušil. „Písemné práce jsou podle mě zbytečné a jsou s nimi problémy, vycházejme vstříc tomu, že maturita je na každém oboru. A my chceme, aby maturanti uspěli,“ dodal. To, že mají maturanti povinně maturovat z matematiky, si prý neumí představit.

Studenti gymnázií totiž budou od roku 2021 povinně skládat maturitní zkoušku z matematiky. Od roku 2022 pak bude maturita z matematiky povinná i pro některé střední odborné školy.

Na vyplnění 32 úloh didaktického testu, který je povinný pro všechny maturanty, měli studenti hodinu, test dělalo podle Cermatu 69 318 středoškoláků, což je asi o 500 méně než loni. Maturanti za sebou již mají slohovou práci, kterou psali 11. dubna, ve středu proběhl také didaktický test z matematiky a písemná práce z angličtiny a ruštiny. V pátek byly na programu didaktické testy z ostatních cizích jazyků.