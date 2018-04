Kolik hlásek zazní? Cermat chyboval v přijímačkách v záludné otázce

V pátek Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které přijímací zkoušky organizuje, požádalo ředitele škol, aby výsledky zkoušek zatím nevyhlašovali. Dodatečná analýza Cermatu totiž odhalila v testu z češtiny pro druhý řádný termín chybu v úloze číslo 12.

Otázka zněla: Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek? - A) objevili, B) zabručeli, C) rozběhla, D) nevydržela.

Ačkoliv klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve které se kořen slova „bruč“ skutečně vyslovuje se čtyřmi hláskami, tak jak je i psán, ve skutečnosti je správně i odpověď C. Kořenem slova rozběhla je totiž sice třípísmenné slovo „běh“, ale to se vyslovuje „bjeh“, a tudíž v něm jsou taktéž hlásky čtyři. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči.

Zároveň však bylo v zadání testu uvedeno, že u všech úloh a podúloh je právě jedna odpověď správná.

Dotčenou chybu v otázce nicméně neodhalily ani dvě komise, které testy prověřovaly, a zjistila jej až dodatečná analýza. Podle ministerstva školství by tak žáci, kteří odpověděli správně, měli získat oproti původnímu ohodnocení bod navíc.

Změna bodového ohodnocení by se mohla týkat až 721 žáků

„Dle údajů Cermatu dopad do výsledného hodnocení připadá v úvahu u 721 z osmnácti tisíc uchazečů,“ řekl v sobotu iDNES.cz ministr školství Roberta Plaga. Podle něj záleží na tom, u kolika ze zmíněného počtu žáků by bod chyběl k jejich přijetí.

„Budu důrazně požadovat nejen prošetření, jak mohlo k takové chybě dojít, ale samozřejmě kromě vysvětlení budu po Cermatu žádat i nápravu celé situace a návrh funkčních opatření, aby k těmto pochybením nemohlo dojít. Následně se rozhodnu o dalších krocích,“ dodal pro iDNES.cz Plaga.

Šéf Cermatu Jiří Zíka na sobotním brífinku uvedl, že několikrát za sebou selhal lidský faktor a je potřeba se zamyslet nad inovací kontrolních mechanismů. Otázku považuje za správně položenou, její obtížnost nechtěl komentovat.

Podle Zíky slovo „rozběhla“ zvolilo pouze osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. „Nic nenapovídalo tomu, že by se jednalo o nesprávné zadání. Zdá se, že žáci tuto variantu volili spíše náhodně než záměrně, ale nemůžeme to potvrdit ani vyvrátit,“ podotkl Zíka. Ani jednou se podle něj nestalo, že by student zaškrtl obě správné možnosti.



Podle něj je obtížné určit, zda chyba mohla u někoho ovlivnit přijetí či nepřijetí. Test Cermatu má u přijímaček váhu nejméně 60 procent, kritéria stanovená ředitelem školy maximálně 40 procent. Důležité podle něj je, jestli školy oznámily výsledky před páteční 17:00, kdy se na chybu přišlo. „Pokud je nevyhlásily, tak se vůbec nic neděje,“ řekl Zíka.

O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18 833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.



Na sociálních sítích se objevily rozlícené komentáře, ve kterých lidé Cermatu vyčítají, že děti zkouší z otázek, na které očividně sám nezná správnou odpověď.

„Sociální inženýrství v praxi! Jedna chyba představuje nejistotu pro 13 tisíc žáku, komplikace právní a administrativní pro ředitele škol. Komu vlastně tento typ zkoušek chyběl? Možná organizaci Cermat, jinak nikomu. Je mi líto vystresovaných žáku a rodičů,“ uvedl na Twitteru Lukáš Trojan.