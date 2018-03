My jsme v Česku doma, to Okamura je tu cizí, volali Romové na demonstraci

„Okamura nás zneuctil, zpochybňuje holocaust a rozděluje národ na dva tábory!“, „Stop rasismu, konec Okamurovi!“, či „My jsme v Česku doma, to Okamura je tu cizí!“. To je jen několik z pokřiků, které v Praze na Kampě Romové skandovali.

V rukou při tom třímali transparenty. Jeden z nich se například skládal z hanlivých přezdívek českých politiků a zkratek organizací, ke kterým podle Romů dotčení muži patří a jimž slouží.

Na transparentu si tak mohli kolemjdoucí přečíst tento výčet - Odporná mlátička (SNB), Velký xenofob (SPD), Agent Bureš (STB), Rudý Ovar (KGB) - následovaný otázkou „Kampak nás to zavede?“.

„Chceme upozornit na sílící násilí a rasismus, který je podporovaný nejvyššími činiteli v této zemi. Ti ho navíc rozvíjí šířením neskutečných výroků, se kterými jsme se v poslední době setkali,“ řekl Emil Voráč, ředitel romského integračního centra Khamoro a jeden z organizátorů demonstrace.

Romové protestovali zejména vůči straně Svoboda a přímá demokracie (SPD), jejímu předsedovi Tomio Okamurovi a poslanci Miloslavu Roznerovi. Demonstranti je vinili z popírání holocaustu a bezprecedentního útoku na Romy a jejich důstojnost.

Okamurovy komentáře k této menšině jsou dlouhodobě kontroverzní, nejvíce ji však popudil, když řekl, že koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku nebyl oplocený a lidé tam měli volný pohyb. Za výrok se sice později částečně omluvil, ale nelidské podmínky v táboře dále zlehčoval.

„A také o nás mluví jako o druhé největší hrozbě pro Českou republiku hned po islámu. To přeci nemůžeme trpět,“ zlobil se jeden z demonstrantů.

Rozner Romy rozčílil, když myšlenky svého předsedy dále rozvíjel na sjezdu SPD. „Bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ uvedl mimo jiné.

„Klaus zpochybnil romský holocaust jako první“

Ze stejného důvodu se na demonstraci přetřásalo i jméno bývalého prezidenta Václava Klause. „Byl to právě on, kdo jako první zpochybnil romský holocaust. Když si to mohl dovolit pan prezident, začali mít i jiní ústavní činitelé za to, že se lze takto vyjadřovat i v nejvyšších patrech české politiky,“ uvedl Voráč.

Klaus v květnu 2005 uvedl, že to nebyl „koncentrační tábor v tom slova smyslu“ a že nebyl určen pro Romy, ale „pro ty, kteří odmítli pracovat“ (přesné znění najdete na Klausově webu). Prezidentův výrok tehdy vyvolal pobouření romských organizací i jiných politiků.

Na sobotní demonstraci si vysloužil kritiku i premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, jehož poslanci zabránili odvolání Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. „A to je právě ono. Je to strašné, když se někdo chová a mluví tak, jako to dělá Okamura. Ale snad ještě horší je, že mu to ostatní tolerují a zavírají před tím oči,“ řekl iDNES.cz jeden z demonstrantů.

Podle Voráče si Romové nehodlají jen stěžovat, ale chtějí najít s majoritní společností společnou řeč. Politici jako Okamura tomu však podle něj brání.

Na akci vystoupil také náměstek libereckého primátora Ivan Langr, který ocitoval část textu z prohlášení, které loni sepsalo patnáct významných libereckých osobností.

„Vyzýváme všechny občany, hlavně pak ty politicky, společensky a kulturně činné, aby byli vnímaví k jakýmkoli projevům nenávisti a extremismu, nebyli k nim lhostejní a nebáli se vůči nim kdekoliv nahlas a viditelně vymezit. Aby pozvedli svůj hlas právě teď, kdy snad lze přízraky xenofobie v české společnosti stále ještě považovat za dočasné a prchavé,“ uvedl například.