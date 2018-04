Tisíce lidí se chystají naplnit náměstí. Budou žádat, aby Babiš skončil

Protesty se uskuteční den před tím, než prezident Miloš Zeman oznámí, zda se má Babiš dál pokoušet sestavit vládu, nebo pověří jednáním někoho jiného.

„Andrej Babiš je trestně stíhaný člověk s kontroverzní minulostí spojenou s StB, který za půl roku nedokázal spojit demokratické politické strany a českým občanům zajistit slušnou vládu s důvěrou,“ argumentuje Mikuláš Minář, předseda spolupořádající iniciativy Milion chvilek pro demokracii, která pod petici proti Babišovi již dokázala nasbírat téměř čtvrt milionu podpisů.

„Páteční krach jednání se sociální demokracií i sobotní odchod Babišova ministra Roberta Pelikána z politiky ukázal, že to nedokáže, a svým lpěním na vlastní funkci přihrává podíl na moci komunistům a xenofobním proudům jako SPD. Což považujeme - zvlášť necelých 30 let po listopadu ’89 - za nepřípustné,” uvedl Minář.

„Nevěříme, že v celé zemi, v naší politické reprezentaci a v neposlední řadě ve straně, jež vyhrála volby, neexistuje nikdo lepší a způsobilejší pro premiérskou pozici, kdo dokáže Čechám zařídit slušnou vládu,“ říká Lukáš Otevřel, který se podílel už na březnové akci.

Součástí protestu je petice, která pod heslem „Za slušného premiéra a slušnou vládu“ vyzývá Babiše k rezignaci. Petici budou lidé od 17 hodin podepisovat na Václavské náměstí v Praze a srolované petiční archy symbolicky pozvednou v 19 hodin. Zatím 11 tisíc lidí na Facebooku deklarovalo, že se akce zúčastní, a dalších 34 tisíc má o akci zájem. Protesty proběhnou i v dalších téměř dvaceti městech v Česku.

Babiš v pondělních Lidových novinách poprvé připustil, že by respektoval, kdyby prezident Zeman dal pověření sestavit vlády jinému politikovi ANO, současnému vicepremiérovi Richardu Brabcovi. A i když sám Babiš nečeká, že to Zeman udělá, několik parlamentních stran deklarovalo v případě výměny vyjednavače o vládě, že by mohly s ANO o vládě jednat, aby vliv na vládu nezískaly extrémní strany - KSČM a SPD Tomia Okamury.