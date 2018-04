Bez Babiše sestavujícího vládu by se změnil postoj ODS, lidovců i STAN

„Je to jedna z podmínek, které ODS měla, že nechce, aby byl trestně stíhaný premiér. Pokud by tato překážka byla odstraněna, určitě ODS je otevřena jednání. Jednáním myslím nejprve o programu, ne kdo bude ve kterém křesle, ale zda jsme schopni společně něco udělat pro naši zem,“ řekla iDNES.cz první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

ANO a ODS mají dohromady 103 křesel a o této variantě, o které se zatím ODS odmítala bavit kvůli Babišovi, hovořil opakovaně současný premiér.

Babiš vůbec poprvé v pondělí v rozhovoru pro Lidové noviny připustil, že by respektoval, kdyby prezident Miloš Zeman po krachu jednání o menšinové koalici ANO s ČSSD pověřil sestavením vlády jiného politika hnutí ANO. „Když mi řekne, že chce pověřit Richarda Brabce, budu to respektovat,“ řekl Babiš. Se Zemanem bude jednat v úterý večer, ještě před tím s poslaneckým klubem hnutí.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek

„Andreji Babišovi ani nic jiného nezbývá. V rukou to má skutečně prezident. Pokud se rozhodne pověřit někoho jiného, tak s tím nic udělat nemůže,“ uvedl šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Bez hnutí ANO se vláda, která nebude závislá na hlasech radikálních a extremistických stran, sestavit nedá, takže se to nabízí jako řešení, které tady mohlo být už dávno,“ řekl Bělobrádek. Nebude-li ve vládě Babiš a budou vynechány extrémní strany, může podle něj dojít k serióznímu jednání.

Pokud by prezident pověřil jiného politika ANO, vrátila by se do hry varianta obnovení staronové koalice ČSSD, ANO a lidovců, o čemž někteří politici sociální demokracie hovořili už na víkendovém sjezdu. Exministr Zdeněk Škromach blízký Zemanovi zmínil v rozhovoru s reportérem iDNES.cz i možnost rozšíření takové koalice ještě o STAN, aby měla robustnější většinu - 109 hlasů místo jen 103.

Chystá se společné jednání šestice demokratických stran

Předseda STAN Petr Gazdík

„Prioritou hnutí STAN je, aby tady nevznikla koalice s KSČM a SPD, koalice hnutí ANO s nedemokratickými nebo extremistickými stranami, to je to hlavní,“ uvedl šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Podmínky STAN pro vládu jsou tři. „Ve vládě nebude sedět žádná obviněná či trestně stíhaná osoba, vláda bude mít jasnou euroatlantickou orientaci a budeme mít garanci, že se ve Sněmovně nebude opírat o extremistické strany,“ řekl Gazdík.

Až bude po schůzce Zemana s Babišem, sejdou se ve Sněmovně zástupci šesti demokratických opozičních stran, aby se bavili o dalším možném společném postupu. Společně mají 85 poslanců, tedy více než ANO se 78 křesly poslanců.

„My máme stále stejná pravidla, že prostě nám záleží na tom, abychom nejednali s lidmi, kteří jsou trestně stíhaní, kteří mají podivnou minulost,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

„Nesmí tam být lidé historicky spojení s kauzami, a to z libovolné strany, nesmí jí dominovat hnutí ANO. Pokud je jejich cílem stabilní vláda, jak Andrej Babiš tvrdí, tak prostě jiná šance není. Ostatně volby ANO nevyhrálo většinou hlasů, tak prostě nebude mít většinu ministrů, a nebude se opírat o hlasy SPD či KSČM,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Jeho strana je tedy o něco přísnější - kromě Babiše by se muselo ANO vzdát i vládní většiny.

Razantní ne možnosti jakékoli spolupráce s ANO, i bez Babiše v čele vlády, říká TOP 09. „My zkrátka s hnutím ANO do vlády nepůjdeme. Není to jenom o trestně stíhaném premiérovi, je to o tom, jak hnutí ANO vládne, jak je propojeno s Agrofertem. Je to o jeho kauzách. Hnutí ANO zkrátka není faktickou demokratickou stranou,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Půjde o změnu spíše kosmetickou, nikoli mocenskou. Pan Brabec bude dál poslouchat svého šéfa, pana Babiše,“ je přesvědčen.

Když vláda odborníků, tak ne kabinet přátel Miloše Zemana

Na čem se Pospíšil shoduje s Bartošem, je odmítnutí varianty vlády pod taktovkou prezidenta Zemana. „Je možnost vlády odborníků, které ale navrhnou demokratické strany, které mají ve Sněmovně 101, stejně tak jako obsah programového prohlášení, ale ne Zemanův Rusnok II,“ řekl Bartoš.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil

„Já si pořád myslím, že se mají politici pokusit sestavit politickou vládu, která bude odrážet poměry v Poslanecké sněmovně. Pokud to hnutí ANO nezvládá, pan Babiš to nezvládá, tak jsou dvě varianty – buď někdo jiný z hnutí ANO, nebo zástupce jiné politické strany. Jít cestou úřednického kabinetu alias kabinetu přátel Miloše Zemana, to bych považoval za krajně nešťastné,“ uvedl europoslanec a předseda TOP 09 Pospíšil.