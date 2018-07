Nestoudnost, neuvěřitelné. Politici kritizují Rathovu kandidaturu

V pondělí podal David Rath v Litoměřicích kandidaturu do Senátu za Českou suverenitu, kterou vede Jana Volfová (více čtěte zde). Pochopení u většiny politiků, které iDNES.cz oslovil, nenašel.



„Považuji to za nestoudnost. Já si myslím, že je tristní už to, jakým způsobem pan Rath zneužívá našich zákonů k tomu, aby prodlužoval soudní řízení, které s ním je vedeno. A teď ještě kandidatura do Senátu... Já myslím, že soudný člověk by se schoval a minimálně v jeho případě by se styděl. On místo toho chce kandidovat do Senátu. Já věřím, že voliči v tom obvodě budou soudní,“ sdělil předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Podobný názor sdílí i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Mně to přijde neuvěřitelné, že člověk s takovýmhle příběhem ještě sebere odvahu kandidovat do Senátu a dělat veřejnou politickou funkci. Samozřejmě za tím může být ta čistá účelovost toho vyhnout se případnému trestu,“ uvedl. Rath by v případě zvolení do Senátu získal imunitu, senátoři by pak případně museli hlasovat o jeho vydání ke stíhání.

„Tihleti političtí dinosauři by měli mít sebereflexi a už se ani nepokoušet,“ uvedl Pirát Mikuláš Peksa. Podle něj David Rath stejně nemá ve volbách šanci.

Poslanec za KSČM Jiří Dolejš vnímá celou situaci jako provokaci. „Hodnotím to nejvíc jako jeho sebezviditelňující provokaci - v zemi, kde je u některých hrdinou Kajínek, je asi možné ledacos. Ale šanci po svém soudu o ‚krabici vína‘ nemá, snad ani kdyby martyra markýroval sebevíc.“

Na svém účtu na Twitteru se ke kandidatuře bývalého člena ČSSD vyjádřil i český europoslanec Tomáš Zdechovský. Jednání Ratha označil za zoufalé.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil hovoří o dalším poklesu politické kultury v zemi. „Vzhledem k tomu, že v naší zemi vládne trestně stíhaný premiér, tak mě nepřekvapuje, že se trestně stíhaný David Rath rozhodl kandidovat do Senátu. Je to bohužel další známka poklesu politické kultury u nás, když lidé dlouhodobě podezřelí z trestné činnosti kandidují do veřejných funkcí,“ uvedl pro iDNES.cz.

Členka jeho strany a poslankyně Markéta Adamová Pekarová zhodnotila Rathovo rozhodnutí slovy, že „u nás už je evidentně možné všechno“. „Je to samozřejmě právo každého občana, ale je to vrcholně nevkusné, když se člověk snaží získat takovýmto způsobem imunitu. U pana Ratha už asi nepřekvapí nic, to ukazuje celá ta kauza a soudní řízení. Místo toho, aby se stranil médií a kál se za své činy, tak je ještě ochoten vydávat knihy a dělat další věci. Já si myslím, že už nás nemůže překvapit ničím a tady tohle zapadá jen do jeho profilu,“ dodala.

Senátor za ČSSD Hassan Mezian, jehož mandát v litoměřickém obvodě letos končí, se k Rathovi vyjádřil pouze krátce slovy, že má právo kandidovat jako každý jiný člověk.



Ratha nepravomocně odsoudili na konci letošního června k osmi a půl letům vězení. Kauza se táhne od roku 2012, figuruje v ní jedenáct lidí. Soudy se případem zabývají od roku 2013. Pokud by byl do Senátu zvolen, získal by imunitu.

Senátní volby ve třetině obvodů se uskuteční letos 5. a 6. října, druhé kolo je na programu o týden později.