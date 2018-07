VYSÍLÁME: Rath oznamuje svoji kandidaturu do Senátu na Litoměřicku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ve tři hodiny odpoledne představí politická strana Česká suverenita (dříve známá jako Suverenita – Blok Jany Bobošíkové) kandidáty do Senátu před vchodem do litoměřické vazební věznice, v níž Rath strávil více než rok svého života. On sám nebude na tiskové konferenci chybět.

Ještě před víkendem jste nebyl rozhodnutý, zda se pokusíte místo v horní komoře získat. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Politika se zalidnila šedými myšmi a často bezbarvými nezajímavými tématy. Protože postrádám v politice konflikt o zásadní programová témata, tak takový konflikt chci do politiky opět vnést třeba právě v souvislosti s privatizací/neprivatizací nemocnic.

Říkal jste, že vás oslovilo několik subjektů, abyste za ně kandidoval. Proč jste se rozhodl pro Českou suverenitu?

Dostal jsem nabídky od různých subjektů a na několika místech. Nejvíc mě zaujala nabídka za okres Litoměřice od strany Česká suverenita. S okresem Litoměřice mě vedle humorné příhody pobytu ve zdejším vězení pojí i fakt, že jsem podstatnou část dětství trávil v Roudnici nad Labem, kde žili moji prarodiče a do dneška tam má naše rodina dům s restaurací. Takže nejde o cizí prostředí. S Českou suverenitou mě pojí odpor k přijímání běženců jak do Čech, tak do Evropy. Konečně loni mi byla vydána kniha Řád, která je dystopií o tom, jak by Evropa mohla dopadnout někdy za sto let, pokud by migrace probíhala jako teď.

A v neposlední řadě v Litoměřicích se odehrává souboj o budoucnost zdejší nemocnice. Současný pan starosta prosazuje privatizaci do rukou Penty a já jsem velký odpůrce privatizací takto důležitých nemocnic. Tak se tu vlastně může odehrát souboj mezi zastánci privatizace a odpůrci.

ČSSD vám kandidaturu nenabídla?

Jan Hamáček se za mnou na kandidátce za Středočeský kraj vyvezl do parlamentu. S volbami nikdy aktivně příliš nepomáhal a teď raději dělá, že mě skoro jakoby ani nezná. Už asi zapomněl, jak mě jako volební manažer děkoval za finanční pomoc, kterou jsem straně zajistil. A protože ztratil paměť a vypadá to, jako kdyby ztratil i čest, pokud někdy nějakou vůbec měl, tak si logicky na mě nevzpomněl.