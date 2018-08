Senátoři Rathovi v kauze nepomohou, většina by hlasovala pro jeho vydání

Byť o vydání bude v případě exhejtmanova zvolení rozhodovat Senát s obměněnou třetinou svých členů v podzimních volbách, chtěla MF DNES už nyní znát názor stávajícího osazenstva. Přece jen většina z nich bude v horní komoře i po volbách.

Z osmdesáti senátorů (kvůli únorovému úmrtí Jana Hajdy je nyní až do voleb o jednoho člena horní komory méně) přišla odpověď od čtyřiačtyřiceti z nich. Přičemž jen dvěma z nich letos na podzim skončí mandát.

Ze zbylých dvaačtyřiceti senátorů napříč politickým spektrem se nikdo nevyslovil, že by hlasoval proti vydání za korupci nepravomocně odsouzeného Ratha. Ten v pondělí oznámil, že se chce na Litoměřicku za Českou suverenitu pokusit o zisk senátního křesla. V případě zvolení by získal imunitu a právě o ní by senátoři v souvislosti s Rathovou kauzou známou jako sedm milionů v­ krabici od vína rozhodovali.

Čtyři senátoři v anketě MF DNES odmítli odpovědět, zda by byli pro, nebo proti vydání bývalého předního politika ČSSD a středočeského hejtmana. „Zastávám názor, že proti provokaci je často vhodné reagovat ignorací. Čím více politiků se proti němu bude vymezovat a čím více médií o něm bude psát, jak je nepřijatelný, tím má vyšší šanci, že ho lidé na protest opravdu do Senátu zvolí. Proto se já osobou pana Ratha nehodlám před volbami do Senátu zabývat,“ uvedl Libor Michálek. V obdobném duchu reagovali i­ zbylí tři senátoři.

Nemá tu co dělat

Třicet osm senátorů včetně předsedy Senátu Milana Štěcha nebo vedení mandátového a imunitního výboru, který bude k hlasování pléna dávat doporučení, se naopak zcela jasně vyslovilo pro vydání. „Hlasoval bych pro,“ uvedl stejně jako většina z odpovídajících třeba senátor Miloš Vystrčil.

„Člověk, který je odsouzený, byť nepravomocně, nemá v politice co dělat. Přeji si, aby pan Rath neprošel ani do druhého kola,“ připsal Jiří Vosecký.

Podle Jana Sobotky by si pak člověk, který byl přistižen, jak přijímá úplatek za ovlivňování veřejných zakázek, měl již dávno odpykávat trest, a ne kandidovat do Senátu. „Je to jenom neschopnost našeho soudního systému v reálném čase rozhodnout,“ řekl k tomu. A Zbyněk Linhart to doplnil: „Pokud by se voliči nějak na Litoměřicku zbláznili a zvolili i v druhém kole Davida Ratha senátorem... budu hlasovat hned stoprocentně a jasně pro jeho vydání!“

O zbavení či ponechání imunity by v případě svých členů Senát rozhodoval už několikrát.

V minulosti třeba vydal k trestnímu stíhání – kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele a z ­přijímání úplatku – Alexandra Nováka. Navzdory výrokům na adresu části ostravských Romů naopak o ­imunitu nepřišla Liana Janáčková. Někteří senátoři totiž za podaným trestním oznámením na Janáčkovou viděli jen snahu ji poškodit.