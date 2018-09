Podej ruku, nebo zapomeň na občanství. Dánská odpověď muslimům budí kritiku

Několik starostů už prohlásilo, že budou zákon v případě jeho přijetí ignorovat. „Je absurdní, že si ministr pro imigraci myslí, že je důležité na to plýtvat časem,” uvedl pro list The Guardian Ejsing Olesen, starosta města Kerteminde. „Potřesení rukou nedokazuje integraci. Pokud by mělo k něčemu takovému dojít, poslal bych za sebe do práce místostarostu,” pokračuje.

Také další starosta, Ole Bjørstorp z města Ishøj, považuje požadavek za bezdůvodný a protiústavní. „Musím přihlédnout k tomu, že v Dánsku máme svobodu náboženství. Je to pro mě rozhodující faktor,” říká.

Poslední průzkum veřejného mínění ve čtvrtek ukázal, že s návrhem také nesouhlasí více než polovina respondentů.

Podání ruky má být nově součástí přísnějších pravidel pro získání dánského občanství, které v červnu parlamentu předložila menšinová konzervativní vláda, opírající se o podporu krajně pravicové Dánské lidové strany (DPP). „V Dánsku se podáním ruky vzájemně zdravíme,” uvedl ministr pro imigraci Inger Støjberg z koaliční strany Venstre. „Je to způsob, jakým si v této zemi projevujeme respekt,” myslí si ministr.

Navzdory tomu, že parlament v červnu zákon masivně podpořil, povinné podání ruky v něm nebylo. Noví dánští občané se mají při slavnostním ceremoniálu písemně zavázat k dodržování ústavy. V úctě mají mít i základní dánské hodnoty a „zástupce úřadů“, což jsou poměrně mlhavé pojmy.

Zákonů už máme v Dánsku dost, myslí si opozice

Podle mluvčího DPP Martina Henriksena představuje podání ruky vyjádření respektu vůči člověku, který ceremoniál vede. „Očekáváme, že parlament tento návrh podpoří,” myslí si.



Navzdory tomu, že opoziční Sociální demokraté souhlasí s tím, že podání ruky je důležité, podle předsedkyně strany Mette Frederiksenové by nemělo být povinné.

„V Dánsku máme už příliš mnoho zákonů. Podle mě je nejdůležitější obřad jako takový. Legislativu bychom měli řešit až v případě, že by se podání ruky ukázalo jako opravdový problém,” uvedla Frederiksenová.



Někteří muslimové odmítají podání ruky z údajně náboženských důvodů a místo toho volí pozdrav, při kterém si položí ruku na srdce. To však v mnoha zemích způsobuje problémy. Například Švýcarsko minulý měsíc odepřelo občanství muslimskému páru, protože si při pohovorech odmítal podat ruku se zástupci opačného pohlaví.

Také Francie letos odmítla udělit občanství Alžířance, která si při naturalizačním obřadu nepotřásla rukou s mužskými úředníky. Naopak ve Švédsku si žena od soudu minulý měsíc odnesla odstupné ve výši 40 tisíc švédských korun (asi 100 tisíc korun) poté, co s ní soukromá firma kvůli nepodání ruky ukončila přijímací pohovor.