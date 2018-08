Muslimka odmítla na pohovoru podat ruku muži, švédský soud se jí zastal

Společnost nabízející v Uppsale tlumočnické služby přes telefon, pozvala čtyřiadvacetiletou Farah Alhajehovou na pohovor loni v dubnu. Když si ale odmítla potřást rukou s jedním z přítomných mužů, zaměstnavatel schůzku okamžitě ukončil. Švédský ombudsman pro diskriminaci se rozhodl případ poslat k soudu, pracovní pozice podle něj totiž nevyžadovala, aby se žena musela se zákazníky stýkat osobně.

„Věřím v boha, což je ve Švédsku velmi vzácné. Měla bych mít možnost to dělat a být přijata, pokud nikomu neubližuji,“ řekla Alhajehová pro BBC. „V této zemi nemůžete přistupovat k mužům a ženám jinak a já to respektuji. Proto nemám žádný fyzický kontakt ani s muži, ani se ženami. Mohu tak žít podle pravidel svého náboženství a současně se řídit pravidly země, ve které žiji,“ dodala.

Společnost uvedla, že za oprávněné důvody odmítnutí podání ruky považuje například germogobii (chorobný strach z bakterií) nebo autismus. Dodala, že její interní pravidla po zaměstnancích vyžadují, aby se ke všem kolegům chovali stejně, a to bez ohledu na jejich pohlaví. Nepodat někomu ruku je tedy proti těmto zásadám.

Zástupci společnosti zdůraznili, že tato pravidla nejsou v žádném případě namířena proti muslimům, kteří ve většině případů nemají problém s podáním ruky opačnému pohlaví. Alhajehová pro švédský list The Local uvedla, že ve chvíli, kdy jsou v místnosti obě pohlaví, zdraví všechny stejně – usměje se a položí si ruku na srdce. Muži se tak podle ní nemusí cítit odstrčeně.

Soud k jejímu způsobu pozdravu přihlédl a v rozsudku uvedl, že odepření podání ruky není v tomto případě nutné vnímat jako projev odmítnutí. Neměl by tedy vést ke konfliktům na pracovišti. „Nic nenaznačuje tomu, že by žena nemohla fungovat v rovnocenném pracovním prostředí nebo že by její náboženství způsobilo potíže v podnikání,“ uvedl s tím, že společnost ženu diskriminovala nechtěně.

Při rozhodování o náhradě škody soud zohlednil, že není možné určit, jestli by žena práci po rozhovoru získala. Rozhodl proto, že za způsobenou újmu dostane Alhajehová 40 tisíc švédských korun (asi 100 tisíc korun), což je polovina původně požadované částky.