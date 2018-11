Při cvičení NATO nad Finskem mizel signál GPS. Ruský útok, tvrdí Finové

„Nejde o žádnou malichernost, ohrožená byla bezpečnost obyčejných lidí,“ řekl v neděli Sipila v reakci na problémy se signálem, kterým minulý týden čelili civilní piloti nad severovýchodem země. Úřady jim doporučily spoléhat se na jiné navigační systémy.

„Incident budeme vyšetřovat a příslušně na něj odpovíme. Je možné, že za výpadky stojí Rusko,“ uvedl finský premiér pro deník Yle. Pokud by se prokázal ruský podíl na rušení signálu GPS, Finsko by je považovalo za nezákonné vniknutí do finského vzdušného prostoru a mohlo by vyvodit důsledky.

„Z technologického pohledu je rušení radiového signálu velmi jednoduché,“ poznamenal Sipila. Hledání důkazů v případech použití elektromagnetických zbraní je ale o to obtížnější. I kdyby se prokázalo, že zdroj rušení pochází z Ruska, Finové nebudou moci s jistotou ukázat na konkrétního útočníka, natož na zapojení vlády státu.

Během cvičení jednotek NATO otestovalo ruské námořnictvo při pobřeží Norska své balistické střely. Premiér Sipila proto Rusko podezřívá, že rušení signálu GPS mělo podobně jako raketové testy sloužit k „demonstraci jeho schopností.“

„Je to zpráva všem stranám, které se účastnily cvičení,“ komentoval incident finský premiér. Výpadky signálu GPS se vyskytly ve finském regionu Laponsko a v severovýchodní část Norska, kde se část vojenského cvičení odehrála. Obě oblasti leží v blízkosti hranice s Ruskem.

Největšího cvičení NATO od dob studené války, které běželo od konce října do začátku listopadu, se účastnilo 50 tisíc vojáků z celkem 31 zemí. Jeho první fáze se uskutečnila v severním Norsku a simulovala obranu proti ruské invazi. Kreml na manévry reagoval negativně. Ruský ministr obrany Sergei Shoigu účastnící se státy obvinil, že simulují „útočnou vojenskou akci.“

Finsko není členem NATO, s aliancí ale spolupracuje v rámci programu Partnerství pro mír. Rusko, které s Finskem sdílí 1 300 km dlouhou hranici, je na zapojení této severské země do aktivit Aliance citlivé. V roce 2016 ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že pokud Finsko vstoupí do NATO, přesune ruské vojenské jednotky blíže k jeho hranicím.

Podobné výpadky signálu GPS zaznamenalo na severovýchodě země Norsko již před rokem. Podle deníku Yle tehdy norské úřady taktéž odhadovaly, že za incident jsou zodpovědné ruské rušičky. Norsko proto letos v říjnu vydalo preventivní varování civilním pilotům o nespolehlivosti GPS hned při začátku cvičení NATO.

Cvičných operací se účastnilo přes 50 tisíc vojáků z 31 zemí: