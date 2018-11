Rusko uprostřed probíhajícího cvičení NATO otestuje na moři své střely

„Byli jsme minulý týden upozorněni na plánovaný ruský raketový test. Rusko má v této oblasti významné námořní síly. Očekávám, že se Rusko bude chovat profesionálně a nezmění plány našeho cvičení,“ uvedl šéf NATO Jens Stoltenberg.

Největšího cvičení Aliance od konce studené války se v Norsku účastní na 50 tisíc vojáků z 31 zemí. Hlavní část cvičení Trident Juncture začala před týdnem a potrvá až do 7. listopadu. Moskva považuje cvičení za „protiruské a provokativní“.

Jen krátce po začátku Rusko oznámilo, že v Norském moři poblíž cvičné zóny NATO otestuje od čtvrtka do soboty tento týden své střely.

Letecká společnost Avinor, která provozuje norská letiště, a také norské ministerstvo obrany potvrdily, že Rusko o připravovaných testech v mezinárodním vzdušném prostoru informovalo minulý pátek.

Letecká společnost vydala upozornění pro civilní piloty na možné ohrožení na letových trasách. Testy chce Rusko provést západně od norských měst Kristiansund, Molde a Alesund.

„Budeme samozřejmě pozorně sledovat, co Rusko dělá, ale působí v mezinárodních vodách,“ konstatoval Stoltenberg s tím, že je Aliance připravena reagovat, aby zabránila jakékoliv nebezpečné situaci. Připomněl, že cvičení Trident Juncture je defenzivní. Přímo na cvičení jsou také ruští pozorovatelé.

Válečné hry Ruska a Západu

Vojenských manévrů od ruské anexe Krymu přibylo. Spojenci z NATO v reakci na ruskou politiku sice cvičí a trénují prakticky neustále, co do počtu nasazených sil se ale nemohou s válečnými hrami Ruska vůbec poměřovat.

Jednoduše řešeno, ve velikosti či robustnosti vojenských cvičení mezi NATO a partnery na jedné straně a Ruskem na straně druhé je propastný rozdíl.

A není to záležitost jen období posledních čtyř let, kdy se vztahy mezi Ruskem a Západem kvůli anexi Krymu a chování vůči Ukrajině dostaly na bod mrazu.

Vyplývá to ze srovnání nejdůležitějších vojenských cvičení „obou stran“, které ukazuje, že Rusko za tu dobu uskutečnilo hned 11 mamutích cvičení, do kterých se pokaždé zapojilo přes 50 tisíc vojáků. Do posledního cvičení „Východ 2018“ pak letos v září na 300 tisíc ruských vojáků.

Největšími cvičeními NATO jako celku byly dvě prověrky Sil rychlé reakce. A ani vlastní manévry jednotlivých států Aliance, ke kterým byli přizváni někteří spojenci, jsou co do počtu nasazených osob na míle vzdáleny těm ruským.