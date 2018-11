Řízený výběr středoškoláků se posouvá, ministerstvo bude s kraji ještě jednat

Takzvané cut-off skóre chce prosadit především Asociace krajů. Hejtmani vnímají situaci ve středních školách jako kritickou. Současný stav dokreslují letošní výsledky maturitních zkoušek. V nich propadlo 37,2 procent studentů.

Podle předsedkyně rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové je to tristní. „Chceme najít řešení napříč kraji a potřebujeme, aby bylo centrální. Ne aby si to řešily jednotlivé kraje samostatně,“ uvedla.

Ministr se s představiteli krajů shodl na tom, že úroveň vzdělání na středních školách se snižuje a je potřeba situaci řešit. Současná podoba cut-off score to ale podle něj není a pokud se má systém na školách zavést, je potřeba návrh předělat.

„Cut-off score jako takové problém neúspěšnosti maturantů na školách neřeší. Ten problém je hlubší a je potřeba ho společnými silami vyřešit. Jak je teď návrh systému nastavený, tak je jedná spíše o bariéru v přístupu na střední školu v podobě testů s matematiky nebo českého jazyka, která se podstaty příčiny neúspěšnosti maturantů u závěrečných zkoušek vůbec netýká,“ popsal ministr školství Robert Plaga, proč má s podobou cut-off score problém.

Cut-off score neodhaluje potenciál dětí, to je potřeba změnit

Podle Plagy je problém například nabídka středoškolských maturitních oborů příliš veliká a nevhodná je i jejich struktura v některých krajích. Na přijímací zkoušky se zájemci o studium většinou naučí, co je pro přijetí potřeba. I to je podle Plagy další problém, proč se mu současný vypracovaný návrh pro zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí nelíbí.

Kraje chtějí kontrolovat přijímačky na střední. Studovat mají jen chytří Žáci se mají rozdělit na maturanty a učně. Cílem je, aby se k maturitě dostávaly jen „chytřejší děti“ a skončilo tak masivní propadání.

„Nám chybí průběžné ověřování studijních předpokladů. Kam já bych se rád posunul v debatách o cut-off skóre je situace, že se lidově řečeno děti na testy naučí, rodiče jim zaplatí kurzy a na školu se nakonec opravdu dostanou. To ale neodhaluje potenciál studentů a to mi v systému chybí, to v něm chci najít,“ vysvětlil po jednání Robert Plaga.

Asociace krajů na prosazení cut-off skóre tlačí, protože je podle předsedkyně rady Jany Mračkové Wildumetzové potřeba systém zastřešit a vyřešit centrálně, což chtějí právě po ministerstvu.

„Zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí bodová hranice má být na všech středních školách, i na soukromých, které nezřizují kraje. Kraje totiž jinak na soukromých středních školách nemají kompetence, které jsou pro zvýšené úrovně školství potřeba,“ vysvětluje Mračková Wildumetzová důvody, proč na zavedení cut-off score trvají.

Ministerstvo školství proto zpracuje analýzu dat státních maturit, které má k dispozici z posledních dvou let a s vedeními krajů se opět sejde velmi brzy, ideálně ještě během listopadu.