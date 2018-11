Kraje chtějí na středních školách jen chytré. Ostatní žáci patří podle návrhu do učení

Minulý týden do Sněmovny doputoval z Karlovarského kraje návrh na změnu ve školním zákoně, který by krajům umožnil určit, kolik žáků budou školy přijímat do jednotlivých oborů na středních školách.



„To byla dosud výhradně kompetence samotných ředitelů škol. Ředitelé námi zřizovaných škol se na nás většinou obracejí a konzultují to s námi, ale není to pravidlo,“ říká hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Wildumetzová (ANO).



V krátkém čase je to ze strany krajů už druhý krok ke změně pravidel, podle kterých se řídí přijímání dětí na střední školy. Asociace krajů ČR, které předsedá karlovarská hejtmanka, se postavila za zavedení tzv. cut off score při jednotných přijímacích zkouškách. To by znamenalo, že by ředitelé škol mohli do maturitních oborů přijímat jen ty uchazeče, kteří v jednotných testech získali více než stanovený počet bodů.

Kraje chtějí komplikovat vstup žáků na střední školy

Kraje tím chtějí změnit z jejich pohledu nepřijatelnou úroveň vzdělávání na středních školách. „Ze statistik za uplynulý školní rok vyplynulo, že u maturitních zkoušek bylo neúspěšných 36,2 procenta maturantů, to je obrovské číslo,“ říká karlovarská hejtmanka.

Obyvalé s nejvyšším dosaženým vzděláním dle krajů

Ministr školství Robert Plaga (ANO) poté, co kraje s požadavkem přišly, přislíbil, že jeho úřad navrhne, jak cut off score zavést. Od té doby mlčí. Tiskové oddělení ministerstva školství slíbilo další vyjádření po jednání tripartity 9. listopadu.



Mezitím se ozývají hlasy těch, podle nichž si kraje pro řešení vážných problémů, které systém středního vzdělávání trápí, vybraly zcela nevhodný nástroj. Se zavedením cut off score nesouhlasí ani Svaz průmyslu a obchodu, jehož členům chtějí kraje „dodat“ lépe připravené absolventy svých středních škol.

„Náš názor je na rozdíl od toho, co se nám někdy přisuzuje, spíše negativní. Takováto pevná laťka by v některých oborech, o něž mají zaměstnavatelé zájem a do kterých horko těžko sháníme žáky, mohla způsobit, že se neotevřou,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Zavedení takzvané nepodkročitelné hranice kritizují i další odborníci. Pochybují o tom, zda přijímací test od organizace ministerstva školství Cermat dokáže odlišit ty, kteří na maturitní obory patří a nepatří. Zejména obecně prospěšná společnost Eduin upozorňuje na to, že by tato opatření omezila přístup na maturitní obory zejména dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spíš než zavedení překážek, které by poslalo více dětí na učňovské obory, navrhuje důkladnou analýzu toho, proč jich během středoškolského studia tolik selhává. Pro Karlovarský kraj, který se v různých srovnáních (od prestižního mezinárodního šetření PISA až po údaje o výsledcích v maturitních zkouškách) pravidelně umisťuje na posledních příčkách, to platí více než jinde.

Maturita 2019 Ředitel mezinárodní školy popisuje, jaké to je učit najednou děti z celého světa.

V kraji s nejvyšším počtem obyvatel, kteří dosáhli pouze základního vzdělání, se jejich podíl ještě zvyšuje. „Ostatní regiony v posledních letech až zdvojnásobily počet vysokoškoláků, pro Karlovarský a také Ústecký kraj to ale neplatí,“ říká sociolog Daniel Prokop s tím, že problém Karlovarského kraje je, že děti mají mizerné výsledky už na konci druhého stupně základní školy. Jen z poloviny se to podle analýz dá vysvětlit socioekonomickým zázemím rodin, z poloviny je to dané nekvalitní školskou soustavou.



IQ jako jeden z rozhodujících faktorů

Kraj z tohoto důvodu na konci minulého roku připravil koncepci pro budoucnost středního školství. V ní identifikuje několik zásadních problémů. Patří k nim vysoký počet dětí, které na střední školy vůbec nenastoupí – v roce 2017/18 ukončilo povinnou školní docházku v kraji 3 351 žáků a do prvního ročníku na středních školách jich nastoupilo 2 116. Velká část z nich střední školu nedokončí a větší podíl maturantů než v jiných krajích propadne.

Koncepce navrhuje upravit počet míst na jednotlivých typech škol. „Přitom je třeba vycházet ze studijního potenciálu uchazečů a demografického vývoje,“ píše se v analýze. Počet míst na nematuritních oborech či víceletých gymnáziích se přitom určuje i podle rozložení IQ v populaci.

Podle této koncepce by na nematuritní obory mělo odcházet přes 40 procent populačního ročníku, z toho 6,5 procenta na obory typu E, které nabízejí v rámci středního školství nejnižší kvalifikaci. Dlouhodobý republikový průměr na učňovských oborech je přitom lehce pod třiceti procenty, jak je tomu v současnosti i v Karlovarském kraji.

Rozdělit žáky na maturanty a učně má pomoci právě cut off score u přijímacích zkoušek. „Testy, které Cermat zadává, jsou testy didaktické, nejde o testy všeobecných studijních předpokladů. Nebylo prokázáno, že by rozlišovaly studijní předpoklady, i když mohou sloužit jako dobrý pomocník pro školy, které se musí vypořádat s velkých převisem poptávky,“ odmítá tuto myšlenku David Greger z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Přesunout více dětí do nematuritních oborů považuje za krok špatným směrem. „V mezinárodním srovnání je v ČR nízký počet žáků ve všeobecných studijních programech, naopak žáků v odborném školství máme nejvíce v zemích EU i OECD. Snaha přesunout větší část populace do kratších studijních programů může být z dlouhodobého společenského hlediska velmi problematické. A z hlediska jednotlivých dětí zcela zničující,“ myslí si Greger.

Slabší žáci i na nižší obory s pochybnou budoucností

Podle karlovarské hejtmanky jde o realistický krok vzhledem ke skladbě zaměstnavatelů v kraji. „Poptávka v našem kraji je jiná než v dalších částech republiky,“ dodává. Problém je i v tom, že analýza konstatuje, že se řada učňů na trhu práce špatně uplatňuje a měla by být na „nižších“ oborech. Těch, které podle odhadů budoucího vývoje pracovního trhu ale nemají budoucnost.



„Řada absolventů učebních oborů je obtížně uplatnitelná na trhu práce, protože neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů nejen na odborné znalosti, ale i sociální kompetence. Stávají se nezaměstnatelnými,“ konstatuje se v dokumentu.

Mají kraje rozhodovat o tom, kolik dětí se dostane na střední školy?