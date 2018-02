Senátor Čuba se vzdá mandátu. V horní komoře chyběl rok a půl

„V posledních měsících jsem totiž nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům. Tito lidé jsou mi velmi blízcí a já jim dále nenechám ubližovat. Proto jsem se rozhodl soustředit své síly především k životním prioritám, a těmi jsou právě tito lidé,“ oznámil Čuba v tiskovém prohlášení.

Dopis senátora zvoleného za Zlínský kraj rozeslala do médií mluvčí společnosti Synot, která patří senátorovi Ivo Valentovi. Ten jej ve čtvrtek přečetl na schůzi horní komory.

„Rezignaci pana Čuby jsem čekal. Původně chtěl oznámit svou rezignaci osobně v březnu. Před 14 dny jsem se s ním potkal a on tehdy prohlásil, že už je rozhodnutý a že to dá na vědomí teď v únoru. Požádal mě, abych to přečetl na plénu místo něj,“ řekl iDNES.cz senátor Valenta.

Čuba se jednání v Senátu zúčastnil naposledy v srpnu 2016. Od té doby absentoval ze zdravotních důvodů. Předseda horní komory Štěch počátkem roku doporučil Čubovi v dopise zvážit rezignaci na mandát. Senátor podle tiskové tajemnice horní komory Evy Davidové stručně odpověděl až po více než měsíci, že to uváží.

Čuba je členem pětičlenného Klubu nezávislých senátorů. Odchod Čuby nejspíš povede k zániku tohoto klubu. Zůstali by v něm pouze čtyři členové, což nestačí na vlastní senátní klub. Strana práv občanů, za kterou byl Čuba do Senátu zvolen, navíc přijde každoročně o 900 tisíc korun (více v článku Čuba neodstoupí, strana by přišla o statisíce).

„Členové klubu konstatují, že plně respektují krok, který pan senátor Čuba učinil a vyjádřili pochopení s jeho postupem,“ uvedl Klub nezávislých senátorů k rezignaci Čuby. Předseda klubu Jan Veleba redakci iDNES.cz vzkázal, že se k situaci nebude vyjadřovat. V klubu byli také senátoři Jaroslav Doubrava, Václav Homolka a Jiří Cieńciała.

Po zániku mandátu senátora v průběhu volebního období musí prezident stanovit termín nových voleb. Proběhnout musí do 90 dnů od zániku senátorského mandátu.

František Čuba ve volbách na Zlínsku v roce 2014 porazil dlouholetou senátorku ČSSD Alenu Gajdůškovou. Bývalý šéf JZD Slušovice, které bylo chloubou československého komunistického režimu, byl v letech 2012 až 2016 také krajským radním za Stranu práv občanů. Prezident Miloš Zeman udělil Čubovi v roce 2013 medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské (více v článku Zeman vyznamenal Suchého či Čubu).