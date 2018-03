Hnutí ANO ve čtvrtek dalo sociálním demokratům exkluzivitu při jednání o vládě a to do 10. dubna.

„Mluví se o silových ministerstvech. V celé záležitosti hraje významnou roli, že premiér je stíhanou osobou. Myslím, že jednou z věcí by mělo být ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo vnitra, které má tyto věci na starosti,“ řekl Foldyna. Diskutovat se o tom bude na předsednictvu ČSSD, které se sešlo v pátek odpoledne v sídle strany v centru Prahy.

„Samozřejmě by to mělo být nějaké silové ministerstvo, hovořilo se o ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu vnitra. Určitě by to mělo být důstojné zastoupení sociální demokracie ve vládě,“ řekl Staněk. Pro ČSSD jsou podle něj zajímavé také resorty, které jsou pro sociální demokracii „typické“. „To jsou oblast sociální, zdravotní,“ řekl Staněk.

Foldyna: Ve vládě by neměl být nikdo z poslanců

Ve vládě by se podle Foldyny neměl objevit nikdo z poslanců ČSSD, dokonce ani předseda strany Jan Hamáček.

Komunisté v pátek přišli s tím, že jednání o vládě by mělo probíhat již ve třech, tedy ANO, sociální demokracie i KSČM. „Myslím, že to je velmi dobrý nápad, já jsem o této věci uvažoval již dávno. Je to nápad, který má svoji racionalitu,“ řekl Foldyna.

Na sjezdu ČSSD, na němž byli zvoleni noví lídři strany Jan Hamáček a Jiří Zimola a dostali mandát k jednání o vládě, šéf Senátu Milan Štěch neprosadil tvrdé usnesení, že pokud bude ve vládě trestně stíhaná osoba, nesmí zástupci ČSSD být ve vládě.

Hamáček však prosadil výrazně měkčí formulaci usnesení, že „sjezd považuje účast trestně stíhané osoby ve vládě České republiky za zásadní problém“.

„Pakliže hnutí ANO hovoří o tom, že je pro něj jediným představitelem pro premiéra pan Babiš, tak samozřejmě my to musíme vnímat a třeba to promítnout do jednání o potenciální podobě vlády,“ řekl Staněk, který také na sjezdu ČSSD neúspěšně usiloval o post předsedy strany.

Sjezd ČSSD bude ale pokračovat 7. dubna volbou místopředsedů strany a debatou o tom, co noví lídři strany při jednání s Babišem prosadili. Konečné slovo o tom, zda ČSSD do koalice s ANO, kterou by tolerovali komunisté, mají mít všichni členové strany v referendu.