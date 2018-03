Budeme nyní jednat exkluzivně s ČSSD, řekl Babiš. Počítá s podporou KSČM

„V tuto chvíli jednáme o menšinové koaliční vládě s ČSSD s podporou KSČM,“ uvedl Babiš s tím, že pokud se budou chtít připojit další strany, tak to zváží. Se sociální demokracií si dokonce vyměnily názory na počet resortů, které by ČSSD mohla získat. Babiš však nespecifikoval, jaká ministerstva by levicová strana získala.

Upřesnil, že stále také čeká, jak dopadne sjezd ČSSD, který se bude konat 7. dubna. Na něm by si strana měla zvolit místopředsedy i další postup při sestavování vlády.



ČSSD má dlouhodobě problém s tím, aby byl premiér trestně stíhaný. Babiš byl obviněný v kauze Čapí hnízdo, kvůli spáchání dotačního podvodu. Lídr hnutí ANO ale uvedl, že svoji pozici nemění.

Dlouhou dobu se mluvilo o spolupráci hnutí ANO s KSČM a SPD. Předseda hnutí Tomio Oakmura přitom dnes řekl, že jednání dospěla tak daleko, že by mohla vzniknout vláda na základě odbornosti. Podle zástupců hnutí ANO je ale problém s požadavkem SPD na zavedení referenda. „ Pro ANO je to nepřijatelné a není na tom dohoda,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Richard Brabec.

Babiš pak upřesnil, že jednání s SPD ukončili a dál s nimi jednat nebudou.

„Závěry jednání s SPD a KSČM jsou v podstatě totožné. S KSČM zůstávají otevřené otázky bezpečnosti, zahraniční politiky. S SPD je stále otevřená otázka referenda,“ upřesnil šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.