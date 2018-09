Spor o nemocenskou v prvních dnech: ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy

„Předpokládáme, že tento návrh bude podpořen. Tak jak předpokládá programové prohlášení aktuální koaliční vlády ANO a ČSSD,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu sociální demokracie Kateřina Valachová. Návrhem se ve čtvrtek zabývá sociální výbor Sněmovny a tam se podle sociální demokracie nemá postup ANO opakovat.

Proč ČSSD na proplácení nemocenské v prvních dnech trvá? „Přijde nám to přirozené, přijde nám to důstojné, přijde nám to fér a naopak nám přijde nespravedlivé, že lidé, z jejichž práce se odvádí pojištění a kteří se tak připravují pro situaci, že budou nemocní a budou mít výpadek příjmů, nedostávají první tři dny nemoci vůbec nic,“ řekla Valachová.

Když lidé nemoc přecházejí, zhoršuje se jim zdravotní stav, argumentuje ČSSD. „Odmítáme různé příběhy a pochybnosti o tom, jak někdo zneužívá nemocenskou. Pokud někdo zneužívá, nechť nedostane korunu, nechť je odhalen kontrolou, ale není možné v důsledku zneužívačů zhoršovat postavení v nemoci pro všechny zaměstnance,“ uvedla místopředsedkyně poslanců ČSSD.

Návrat nemocenské v prvních dnech hájila již o den dříve ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Je to nespravedlnost, kterou tady v minulých letech prosadily pravicové vlády,“ řekla Maláčová k tomu, že se nyní první tři dny nemoci zaměstnancům neproplácejí.

„Uděláme vše pro to, aby od července příštího roku bylo znovu zavedeno proplácení nemocenské již od prvního dne, aby lidé nemuseli přecházet své nemoci a nemuseli se strachovat, zda na konci měsíce budou schopni zaplatit nájem nebo hypotéku, protože onemocněli,“ řekla Maláčová.

Gajdůšková řekla vládě ano kvůli zálohovanému výživnému

Poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková řekla, že pro ni osobně, aby vládu Andreje Babiše podporovala, je klíčový zákon o zálohovaném výživném. „Pro mě osobně to byl velký důvod, proč jsem skousla všechno ostatní a hlasovala pro tuto vládu,“ řekla.

„Děti z rodin samoživitelů jsou na tom skutečně nejhůře. Každá druhá samoživitelka nedostává výživné stanovené soudem v patřičné výši nebo vůbec,“ uvedla Gajdůšková. „Nedopustíme, aby zákon o zálohovaném výživném opět padl pod stůl,“ řekla sociální demokratka Gajdůšková.

Na výhradu, že dlužné výživné stejně bude muset po dlužníkovi vymoci stát, reaguje ČSSD novým pozměňovacím návrhem, že se dlužná částka navýší o deset procent, aby se pokryly administrativní náklady s vymáháním dlužného vymáhaného výživného.