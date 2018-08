VIDEO: Jižní Korea oslavila masovou svatbu, sekta oddala tisíce párů

Náboženské hnutí slavnostní obřad nabídlo také v přímém internetovém přenosu, kde novomanžele podpořilo dalších 28 tisíc manželských párů ze 190 zemí světa. Církev chce podle agentury Reuters tímto krokem povzbudit své stoupence, aby zakládali početné „svaté rodiny“.



„Obřadu se účastní celkem čtyři tisíce párů z 64 zemí světa. Dalších 21tisíc párů a 28 tisíc manželských párů ze 194 zemí světa dostane přes internet požehnání. Tento ceremoniál oslavuje kosmickou úroveň velké rodiny,“ říká Yun Young-ho, generální tajemník hnutí.

Církev sjednocení založil v roce 1954 reverend Sun Myung Moon, který sebe a svou ženu prohlásil za mesiáše. Právě Moon stál u zrodu myšlenky na pořádání masových svateb, na které osobně dohlížel od počátku 60. let až do své smrti v roce 2012. Při obřadech do manželství vstupovaly tisíce párů, které se často navzájem nikdy neviděly nebo dokonce ani nemluvily stejnou řečí.



Kritici často poukazují na to, že hnutí, kterému se přezdívá Moonova sekta, je pro své stoupence nebezpečné a zpochybňují také jeho způsob financování či získávání nových stoupenců.

Vůdčí pozice se po Moonově smrti ujala jeho vdova Hak Ja-han. Církev sjednocení působí ve více než 100 zemích světa, nejvíce stoupenců má v Jižní Koreji, Japonsku či ve Spojených státech.