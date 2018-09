Švédsko oživilo případ emotivních turistů z Číny satirou, Peking se bouří

Tato televizní satira vyvolala rozruch na čínských sociálních sítích, ale i nezvykle silnou reakci ze strany Pekingu: “Poznámky moderátora pořadu Svenska Nyheter jsou plné diskriminace, předsudků a provokace proti Číně a dalším etnickým skupinám, což se zcela odchyluje od mediální etiky. Toto silně odsuzujeme,” řekl mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang.

Šéf zábavních pořadů švédské televize SVT na to reagoval slovy: “Myslím, že pro švédsky mluvící lidi je zřejmé, že tento pořad je komedie. Zároveň uznávám, že pokud švédsky neumíte, je možné jeho smysl špatně pochopit.”

Čína po incidentu, který se odehrál 2. září, vyžadovala od Švédska omluvu a pro čínské turisty pobývající ve Švédsku vydala bezpečnostní upozornění. Podle slov Číny byla rodina Zengových švédskou policií “brutálně zneužita”.

Čínská turistka běduje nad tím, že ji švédská policie vyvedla z hostelu, kam se neprávem dobývala.

Satirický program Svenska Nyheter (Švédské zprávy) televize vysílala týden poté, co policie násilím vyvedla tříčlennou čínskou rodinu z hostelu ve Stockholmu (o incidentu jsme psali zde). Rodina se podle tamních médií domáhala svého ubytování, které však měla domluvené až od následujícího dne. Z hostelu odmítali Zengovi i přes výzvy personálu odejít, a tak ji policie musela vysloveně vynést ven.

Jejich syn deníku Global Times uvedl, že poprosil personál hostelu, zda by jeho rodiče nemohli počkat na místě do doby, než bude jejich pokoj připravený. Personál podle jeho slov žádost odmítl a zavolal policii. „Zhroutil jsem se a úplně jsem ztratil kontrolu,” vysvětlil Zeng své chování. „Nepřemýšlel jsem, jestli je to vhodné nebo ne. Chtěl jsem získat pomoc od kolemjdoucích,” doplnil.

Tvrzení proti tvrzení

Manažer hostelu má ale na celou událost opačný názor. Podle něj rodina dorazila den předem a odmítala odejít. Personál policii zavolal až poté, co se turisté začali domáhat ubytování a zaměstnance slovně napadali. „Snažili jsme se pro naše hosty udělat vše, ale nemůžeme připustit, aby vyhrožovali zaměstnancům a obtěžovali tím další hosty,” vysvětlil.

Čína tento zdánlivě banální incident vzala vážně a tvrdila, že došlo k ohrožení života čínských občanů a k porušení základních lidských práv. Zpráva v Číně vyvolala enormní zájem na internetu, kde si výrok „švédská policie zacházela špatně s čínskými turisty” vyhledalo více než 130 milionů lidí.