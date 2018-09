Opilý Čech v Chorvatsku člunem přejel a těžce zranil muže, hrozí mu vězení

Je to sport, kterému se Chorvat Danijel Babin věnuje už třicet let, od svých třinácti. V češtině se pro něj zpravidla používá anglický název - spearfishing, neboli lov ryb harpunou na nádech. Předpokladem jsou tedy dobře trénované plíce - lovci, kteří se potápějí i několik desítek metrů hluboko, u sebe nemají žádné dýchací přístroje. Ostatně to je přímo zakázané.

Lovit se Babin vydal i odpoledne 21. srpna. S kamarádem vypluli k severnímu cípu ostrova Dugi Otok, který je vzdušnou čarou vzdálený asi 20 kilometrů od Zadaru (viz mapa níže). K večeru se na chvíli rozdělili. „Ulovil jsem dvě ryby a už jsem se chtěl vrátit na člun, ale zahlédl jsem ještě jednu,“ popisuje.

„Odpočíval jsem na hladině a připravoval se na ponor. Doteď nechápu, proč jsem tu loď neslyšel. Když jsem ji uviděl, byla asi 15 metrů ode mě a řítila se přímo na mě. Ale furt jsem nechápal, co se to děje? Proč ji neslyším?“ vzpomíná. V tu chvíli byl jen asi 15 metrů od břehu.



O následujících sekundách zpětně hovoří jako o šťastné souhře okolností. Intuice mu velela ponořit se. „Kdybych zůstal na hladině, zabil by mě,“ říká a naznačuje pohyb, který ve vodě rychle udělal - pustil zbraň, ze všech sil zabral karbonovými ploutvemi a „sbalil se do klubíčka“.

„Cítil jsem, jak se ke mně blíží, vnímal jsem stín nad hlavou, a pak jsem uslyšel a ucítil ránu.“ Vrtule motoru mu rozsekla neopren a zanechala tři hluboké rány na levém boku. Otevřené rány až ke kostem měl také na levé ruce, lokti a koleni. Štěstí podle něj bylo, že úder trochu zmírnila kovová spona řemenu, který měl v pase a který vrtule přesekla. Babin věří, že kdyby se rychle neponořil, schytal by ránu do hlavy, která by byla fatální.



VIDEO: Obdobnou nehodu zachytila kamera před třemi roky. Záběry ukazují, jak může být podobný střet vážný. Muž ve vodě schytal ránu do hlavy a krku, incident nepřežil.

VIDEO: Potápěče přejel člun. Zasáhla ho vrtule motoru (2015) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vynořil se a snažil se nepanikařit. Raději proto nezkoumal svá zranění, ale jak připouští, přemohl ho strach. Věděl, že krvácí a že má jen chvíli, než ztratí příliš krve a následně i vědomí. Začal křičet.

Tři Češi na palubě

Člun, který na něj najel, zastavil nedaleko. Na palubě byli tři Češi kolem třiceti let - jedna žena a dva muži. Jak pro iDNES.cz upřesnila zadarská policie, muži, který v onu chvíli člun řídil, je 33 let a pochází z Prahy. „Museli sami tu ránu cítit. Rozhlíželi se kolem člunu a zkoumali, co se stalo. Tak jsem na ně začal anglicky křičet: Tady jsem, pojďte sem!“ líčí Babin.

Tvrdí, že ho sice uviděli, ale stále o něčem diskutovali. „Chvíli jsem se bál, že mě tam nechají a já se budu muset sám dostat ke své lodi. Nakonec jsem se rozhodl plavat ke břehu, ale než jsem k němu dorazil, připluli ke mně,“ říká s úlevou.

V tu chvíli však teprve začala dlouhá cesta do nemocnice - k nehodě došlo kolem 18:30, prvotně ho ošetřili v nedaleké vesnice a do Zadaru se dostal člunem až o tři hodiny později. Jak k tomu Babin dodává, v letní sezoně není vrtulník záchranné služby samozřejmostí.

MODRÁ: Místo, kde došlo ke střetu s potápěčem. ORANŽOVÁ: Božava, kam ho člunem zraněného převezli k prvotnímu ošetření. ZELENÁ: Městečko Sali, kde na něj čekal záchranářský člun. ČERVENÁ: Zadar, kde byl v nemocnici operován.

Hrozí mu až osm let

Začátkem léta psal deník MF DNES, že Češi mají řízení malých lodí v oblibě stále víc. Loni si „průkaz vůdce malého plavidla“, tedy něco jako řidičák na loď, udělalo 3 577 říčních plavců. To je nejvyšší přírůstek za posledních pět let. Někteří si udělají i rozšíření o mezinárodní průkaz způsobilosti na moře a poté už nic nebrání vyplout i na moře.

Případ Danijela Babina však ukazuje odvrácenou stranu této zábavy. „Po ukončení vyšetřování lodní nehody jsme vznesli obvinění proti 33letému Čechovi z Prahy. Je podezřelý, že pod vlivem alkoholu řídil 15 metrů od břehu člun a těžce zranil muže, který plaval ve vodě,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí zadarské policie Elis Žodan. „Je viněný z trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí jeden až osm let za mřížemi,“ dodal.

Portál iDNES.cz se snažil spojit i s právním zástupcem zadrženého Čecha, avšak policie uvedla, že kontakt nemá.

Přitěžující okolností pro obviněného Čecha je nejen alkohol v krvi, ale pravděpodobně i rychlost plavby. Pokud je loď 15 metrů od břehu, musí plout velmi pomalu - maximálně rychlostí pěti uzlů, tedy asi devět kilometrů v hodině. Podle Babina však loď jela rychlostí asi 35 kilometrů v hodině. Navíc podle něj Čech při výslechu uvedl, že k nehodě došlo asi 100 metrů od břehu, policie však našla jasný důkaz, že je to lež - rozseknutý řemen i Babinova harpuna ležely na mořském dnu asi 15 metrů od břehu.

Na červeno-bílou bójku pozor

Čech řídící loď navíc musel přehlédnout červeno-bílou bójku, která upozorňuje, že se pod hladinou pohybuje potápěč. Před pěti lety se chorvatští potápěči a lovci ryb snažili rozšířit povědomí o tom, co červeno-bílá bójka znamená a jak se pohybovat po moři, aby byla jízda bezpečná pro všechny. Vytiskli plakáty a rozvěsili je po letoviscích.

Potápěči nebo právě i lovci ryb mají u sebe vždy podobnou bójku s červeno-bílým označením. Plakát (klikněte pro jeho celé zobrazení) upozorňující na důsledky neohleduplné jízdy po moři.

„Neexistuje snad jediný potápěč, který by alespoň jednou do měsíce neměl nepříjemnou zkušenost s plující lodí,“ uvedl tehdy pro Lidovky.cz šéf kampaně Pero Ugarković. Nyní, o pět let později, však říká, že se nic nezměnilo. „Kontroly na moři probíhají během léta jen párkrát. Ten den úředníci rozdají spoustu pokut, hlavně turistům. Ale dokud nebudou mít v chorvatských vodách respekt a nebude probíhat pořádná informativní kampaň, nic se nezmění,“ uvedl Ugarković na dotaz iDNES.cz.