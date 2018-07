Čechů na lodích přibývá, řidičák má 78 tisíc lidí. Zvýšil se i počet kontrol

„Na vodě musí dát přednost to nejrychlejší plavidlo“ Nad českými řekami a jezery bdí žena s kotvou na uniformě. Ředitelkou Státní plavební správy, která má pod sebou 90 zaměstnanců, je právnička Klára Němcová. MF DNES poskytla rozhovor na kontrolní akci na Orlíku. Čím to, že vydáváte rok od roku víc průkazů a přibývá i lodí?

Češi asi mají víc peněz, tak je mohou utrácet za lodě. Zároveň se rozšiřují vodní cesty. Loni se otevřela plavební komora v Hněvkovicích. Malé plavidlo se tak dostane z Prahy až do Českých Budějovic. Jakých přestupků se kapitáni lodí nejčastěji dopouštějí?

Buď si lidé zapomenou doma doklady k lodi, nebo nerespektují dopravní značení a neplují ve výtlačném režimu (pomalejší plavba – pozn. red.), který jsme někde zavedli. Občas chybí něco z povinné výbavy. Poměrně časté je, že loď nemá poznávací znaky (obdobu espézetky). Jak vysoké bývají pokuty?

Na místě můžeme udělit sankci do pěti tisíc, ale obvykle dáváme za chybějící výbavu tak tisícovku. Tady na Orlíku se stala nehoda, při které skútr přejel dívku na pramici. Co všechno jeho řidič porušil?

Zejména nedal přednost. Skútr je vysokorychlostní plavidlo, takže dává přednost všem ostatním. Neopatřil si také dostatečný výhled. Plul někam, kam neviděl. Proč nehody na vodě rozlišujete ve statistice na malé a velké

Velká je nehoda s vyšší škodou na majetku či újmou na zdraví. Loni bylo 11 nehod a všechny malé. Předloni byly i dvě velké nehody – kromě té tragické na Orlíku se na Slapech začal potápět přetížený přívoz.