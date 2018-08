Hořký plod NDR, či frustrace z migrace? Dva pohledy na bouře v Chemnitzu

V saském městě poblíž českých hranic ubodali útočníci v neděli pětatřicetiletého Němce a další dva zranili. Podezřelými z útoku jsou zadržení Iráčan a Syřan. Vražda vyvolala demonstrace tisíců místních obyvatel, z nichž někteří napadali cizince i policisty. V pondělí se v ulicích odehrávaly střety (o rozhánění davů vodními děly čtěte zde).



Redakce iDNES.cz vyzpovídala dva Čechy, kteří oba sami kdysi do Německa uprchli, tamní realitu důvěrně znají, ale vykládají ji odlišně.

Šonka zdůrazňuje obecnou lokální a historickou podmíněnost protiimigračních nálad. „Zajímavý je západo-východní gradient. Takové události se v Saarbrückenu či v Brémách nedějí. I strana AfD má rozdílnou sílu na západě a východě Německa,“ sdělil český emigrant, jenž v Německu pobýval od roku 1969.

Bystroň naopak vidí v událostech v Chemnitzu vyhřeznutí rozšířeného odmítání neevropské imigrace. „V Chemnitzu se masově ventiluje nespokojenost obyvatelstva s arogantní politikou vlády Angely Merkelové. Merkelová se socialisty a Zelenými již několik let podporuje masovou imigraci Arabů a Afričanů, kterou si většina Němců nepřeje,“ uvedl Čech, jenž je poslancem AfD v německém parlamentu. Donedávna také vedl pobočku strany v Bavorsku, tedy na území bývalého západního Německa.

Podle Šonky chybí v Sasku a dalších zemích bývalé NDR delší tradice poctivého občanského vzdělávání.

„Je to důsledek desítek let komunismu. Podobně jako v České republice pak pádem komunismu došlo k tomu, že po změnách si najednou část lidí myslela, že je nutné uchopit něco přesně opačného. Tento přechod naprosto ignoruje otevřenou debatu a středové pozice. A dá se zneužívat,“ míní publicista, který přednáší v Česku i Německu.

Při pondělní demonstraci zasahovala policie:

Frustrovaní Němci

Bystroň se domnívá, že Němce frustruje sociální napětí způsobované kulturně odlišnými imigranty, kteří navíc často páchají závažné násilné trestné činy. Důvodem k frustraci je podle něj i nálepkování a ostrakizování kritiků imigrace, kteří jsou leckdy šmahem přirovnáváni i k nacistům.

Rozladěnost Němců přičítá i údajné ustrašené a pokroucené medializaci problémů. Masmédia podle něj v podobných případech potlačují informace o tom, že vraždili migranti.

„I v případě Chemnitzu postupují mainstreamová média a politici opět podle stejného schématu: odvádějí pozornost od klíčové otázky, kdo vraždil. A pokud se prokáže, že to byli ti dva migranti, měla by se média přednostně zabývat tím, proč jsou vlastně v Německu, jak se sem dostali a kdo za to nese zodpovědnost,“ poznamenal Bystroň, kterého pro jeho názory sledovala německá kontrarozvědka.

Šonka nicméně varuje před sklonem vyhledávat obětní beránky a paušalizovat. „Zde vraždili uprchlíci, což určilo směr pohledu demonstrantů. Jsou však proto všichni uprchlíci vrahové? Je Breivik Arab nebo uprchlík? Byli teroristé z Národně socialistického podzemí, jejichž proces právě končí, Arabové nebo uprchlíci? Ani náhodou – vrahů je všude menšina,“ připomněl bývalý ředitel Evropského institutu odkazu šoa.

