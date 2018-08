Chemnitz po ubodání Němce zažívá masivní protesty, v akci jsou vodní děla

V centru čtvrtmilionového města česky nazývaném Saská Kamenice jsou nyní dvě velké skupiny demonstrantů – na jedné straně asi 2 000 lidí na akci pořádané pravicově populistickým hnutím Pro Chemnitz, na druhé kolem 1 000 lidí na protestu sdružení Chemnitz Nazifrei (Chemnitz bez nacistů), které dává najevo svůj odpor vůči extrémní pravici. Na místě jsou stovky policistů.

„Z obou shromáždění létaly světlice a další předměty. Tím utrpělo zranění několik lidí, kteří nyní musí být ošetřeni,“ uvedla na Twitteru policie. Upozornila také, že v jednom z parků v centru města se někteří lidé ozbrojili kameny. Více než stovka lidí se zamaskovala.

Objevily se i informace o tom, že zaznělo několik hitlerovských pozdravů. Policie, podle níž se ale většina protestujících projevuje pokojně, je prověřuje.

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci ze soboty na neděli vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 21 a 22 let z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, hovoří ale o bezdůvodném útoku.

V neděli odpoledne se kvůli činu uskutečnila dvojice protestů, do nichž se zapojili i pravicoví extremisté. Radikálové navíc napadali přistěhovalce a neněmecky vypadající jedince.

Zavražděný Němec byl ubodán během potyčky, které se zúčastnilo deset lidí. Několik z nich mělo „různé národnosti,“ uvedla policie podle serveru Deutsche Welle.

Při incidentu utrpěli zranění také další dva němečtí občané. Úřady již zadržely dva podezřelé muže ve věku 22 a 23 let, pro které státní zastupitelství žádá vazbu. První z nich má irácké občanství, druhý syrské.

Vláda v Berlíně dění v Chemnitzu odsoudila

Policie uvedla, že část protestujícího davu, který čítal zhruba 800 lidí, v neděli napadla přistěhovalce, mezi nimi Bulhara, Syřana, Afghánce i Němku, co ho doprovázela. Radnice kvůli nepokojům předčasně ukončila městské slavnosti.

„Víme, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné,“ uvedl v pondělí vládní mluvčí Steffen Seibert. Podle něj policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před soud. „Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů,“ zdůraznil.



„To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité, abychom jasně řekli, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist, nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat,“ dodal Seibert.