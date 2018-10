Řidiči bojují s migranty, doporučená prevence v praxi často nepomůže

Poslední mediálně známý případ, je kauza českého řidiče Jiřího Sagana, který žije a pracuje ve Španělsku. V jeho kamionu francouzští policisté na začátku července našli v chladícím boxu patnáct Iráčanů. Na konci září řidiče ve Francii odsoudili k osmnácti měsícům vězení za převoz migrantů a za týrání lidí mrazem.

Mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix si myslí, že by se nic takového nestalo, pokud by Sagan dodržoval všechna bezpečnostní opatření. „Z toho co jsem slyšel, kdyby je dodržoval, tak by si asi všiml, že tam někdo je,“ okomentoval Saganovu kauzu.

Narážel tak na pokyny pro řidiče, které vycházejí z britského Zákona o migraci a azylu a takzvaného Code of Practice (Kodex Praktik, pozn. red.), který Velká Británie vydala již na přelomu století. Text je na internetu k dispozici i v češtině a instruují ke kontrole nejen řidiče nákladních vozidel, ale i autobusů a osobních aut.

Prevence přílivu ilegální uprchlíků pro řidiče

Českou verzi mezi své členy distribuoval i Česmad, která dokument připomínkoval ve spolupráci s Mezinárodní unií silniční dopravy (URI). Dodržování bezpečnostních postupů je pro řidiče na dobrovolné bázi, ale jedině firma, pro kterou daný řidič jezdí, mu může stanovit závazné pokyny.

Pokuty v Británii a ve Francii Podle současné právní úpravy lze uložit pokutu za každého nelegálního přistěhovalce v Británii až do výše dva tisíce liber (přibližně 59 tisíc korun), přičemž pokutovat lze jak řidiče vozidla, ve kterém byli přistěhovalci objeveni, tak i majitele či nájemce vozidla. Další případné sankce vůči řidiči závisejí na míře jeho zavinění. Podle stávající britské legislativy může být osoba, která se přímo podílí na organizaci nelegální migrace do Velké Británie, odsouzena vedle pokuty k trestu odnětí svobody až na 14 let nepodmíněně Ve Francii se řídí zákonem o pobytu cizinců, který stanovuje, že napomáhá nelegální migraci hrozí lidem odnětí trestu svobodu až na pět let a pokuta ve výši třicet tisíc eur (774 tisíc korun).

O situaci v Calais a problémy s nelegálními běženci informovala už dříve na svých stránkách i česká velvyslanectví v Londýně a v Paříži.

Několikastránkový dokument poučuje řidiče, jak mají postupovat, aby zabránili neoprávněnému vstupu do vozidla. „Do nákladového prostoru nesmí být umožněn jiný přístup, než přes přístupová místa zajištěná zámkem, celním lankem, plombou nebo jiným bezpečnostním zařízením,“ píše se v dokumentu.

Podle zásad musí řidiči na cestě do Británie své vozidlo pravidelně kontrolovat tak, aby do něj nevnikl někdo neoprávněný, zejména pokud vozidlo nechává řidič bez dozoru. V dokumentu je také uvedeno, že odpovědní za případnou pokutu uloženou v případě nedodržení správného dodržování postupů zodpovídají vždy majitelé, pronajímatelé či řidiči.

Checklist pro řidiče

Řidiči mají k dispozici na své cesty do Británie ještě další dva dokumenty. První popisuje deset kroků, které by měli řidiči dodržovat, aby zabránili vniknutí do vozidla. Řidiči jsou nabádáni, aby byli pečliví, ostražití a měli u sebe vždy sepsané pokyny pro zajištění vozidla a kontrolní seznam.

Právě Kontrolní list bezpečnosti vozidla má pomoci řidičům v prevenci před vniknutí cizího člověka do vozidla. Jedná se o tabulku, do které řidič vpisuje, kdy provedl kontrolu kamionu. Zároveň musí jasně uvést, pro kterou firmu pracuje, kdy byl naložen, kdy si na své cestě udělal zastávku a kdy konkrétně vozidlo kontroloval. Uvádět mají také, zda zkontrolovali vnitřní prostory vozidla a přívěsu či návěsu, zda zkontrolovali poničení plachty a střechy či zda provedli kontrolu celého vozidla.

Podle Tomáše R. z firmy Šmídl, s.r.o. se jedná o důležitý dokument, který s sebou musí mít po celou dobu přepravy do Velké Británie. „My to musíme mít až do ukončení přepravy, jinými slovy můžeme papír vyhodit až v Anglii,“ uvedl.

Detailní popis cesty řidiče do Velké Británie na listu má řidičům hlavně pomoci ve správním jednání s britskými úřady v případě, že do jeho vozu vniknou migranti. To potvrzuje i Jana Horáčková z firmy Lannutti Czech, s.r.o.

„Je to takový checklist. V případě, že bude mít řidič problém s policí, respektive s nelegálními migranty, tak vlastně prokáže, že provedl všechny možné kontroly. Pro řidiče by to měla být polehčující okolnost,“ uvedla.

Přepravci se mohou u úřadů i akreditovat

Součástí celého systému snížení rizika vstupu nelegálních běženců do Velké Británie a následných postihů dopravců je i akreditace u britského ministerstva vnitra, o kterou si mohou dopravci zažádat. Zatímco bez akreditace jsou veškeré kontroly prováděny dobrovolně, akreditací se společnosti zavazují k tomu, že přijmou celý systém kontroly svých vozidel a své řidiče proškolí v jeho dodržování.

Akreditaci u britského ministerstva vnitra doporučuje i české velvyslanectví v Londýně, o zapojení do systému ovšem čeští dopravci velký zájem nejeví. Tuto možnost dosud využilo jen 27 českých spedičních společností.

„Není úplně jednoduché to celé splňovat. Nás k tomu vedly dva případy z minulosti, kdy jsme zaplatili pokutu. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že tady taková možnost je, tak jsme toho využili, neboť udělované pokuty jsou nehorázně vysoké,“ okomentovala Horáčková.

S náročností celého systému souhlasí i Felix. „Všechny tyto systémy jsou určitým způsobem náročné na řidiče a jeho čas. Je to práce navíc a do té se nikomu moc nechce,“ uvedl. Podle něj se většinou firmy a řidiči začnou řídit bezpečnostními pravidly a přihlásí se do systému až ve chvíli, kdy jejich řidič začne mít problémy s úřady.

Dodržování kontrol není jasné řešení

Existují ovšem případy, kdy dodržování bezpečnostních zásad řidičům nestačilo. Příkladem je případ dvou českých řidičů firmy z Česka, která začala jezdit do Velké Británie loni v říjnu. Řidičům britští úředníci našli letos v únoru ve voze šest migrantů.

Co mají řidiči dělat, pokud objeví nelegálního migranta Řidič by měl obratem kontaktovat britskou policii, případně jakoukoliv policii ve státě, ve kterém se zrovna nachází. Dále by měl kontaktovat své velvyslanectví a svého zaměstnavatele. Velvyslanectví by mělo například pomoci řidiči s komunikací s úřady a poskytnout mu právní pomoc.

„Vizuální kontrolu jsme provedli před odjezdem a dále v Calais,“ uvedl jeden z řidičů (redakce jména obou řidičů i společnosti zná, přáli si však zůstat v anonymitě, pozn. red.). Podle jeho popisu projeli s kolegou přes kontrolní stanoviště ve francouzské části přístavu, nechali vozidlo zkontrolovat francouzskou kontrolou se psy, která ovšem žádné nelegální běžence neodhalila.

„Další kontrola byla u britského migračního úředníka, psi při této kontrole naopak migranty odhalili,“ uvedl. Podle závěrů řidičů a jejich firmy se nelegální pasažéři do jejich vozu dostali v Belgii, na třetí zastávce, kterou řidiči na své cestě udělali. Ani jeden z nich při ní vozidlo neopustil.

Zastavili ovšem v místě, kde jim firma samotná zastavit nedoporučovala. „Při každé příležitosti řidičům připomínáme, že nesmí nikde v úseku z Antverp doCalais zastavovat. Bohužel se tato osádka vinou dopravních problémů dostala do situace, kdy museli zastavit v Belgii. Kdyby nezastavili a nevyměnili karty prvního a druhého řidiče, porušili by zákon,“ uvedla firma.

VIDEO: Migranti lezou z českého kamionu 50 kilometrů od Bruselu (červen 2017):

VIDEO: Migranti lezou z českého kamionu 50 km od Bruselu - červen 2017 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle jejího vyjádření nicméně řidiči udělali pro zajištění svého vozu maximum. „Řidiče školíme na každoročním školení řidičů - školení o migrantech probíhá v rámci BOZP a závazných pokynech zadavatele přeprav TTESA (Toyota Tsusho Europe S.A., pozn. red.). Vedeme písemný záznam účasti na školení. Základní body pro školení o migrantech čerpáme z Code of Practice zveřejněný na webových stránkách Česmad Bohemia,” popsal dopravce.

Pokutu od britských úřadů řidiči ještě nedostali, oba ji ovšem očekávají.

Chybí bezpečná parkoviště

Podle Felixe řidiči bezpečnostní pravidla na cestách splňují jen s velkými obtížemi. „Jsou neustále pod nějakým tlakem, kam musí dojet, zároveň musejí přesně dodržovat doby řízení, a když vás zastaví nějaká zácpa, tak nemáte šanci dojet k parkovišti a vše zkontrolovat. Někdy nemají řidiči šanci dojet k parkovišti vůbec,“ uvedl. „Hlídaných a bezpečných parkovišť je po celé Evropě nedostatek. Značný nedostatek,“ dodal Felix.

Ministerstvo dopravy iDNES.cz sdělilo, že se o zabezpečených parkovištích jedná v současné době i na úrovni Evropské unie. „Členské státy EU, zejména z kruhu V4 na to několikrát upozornily Evropskou komisi, protože na jednu stranu se žádá od řidičů, aby nepřespávali v kabinách, ale přitom v EU neexistuje dostatečné množství zabezpečených parkovišť,“ potvrdila mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Podle ní by se v budoucnu na základě studií měla objevit nová bezpečná parkoviště i v České republice. Kdy ovšem reálně vzniknou nová parkoviště, neuvedla.

Komplexní řešení, které by mělo pomoci nejen českým řidičům v boji proti francouzským či britským úřadům a zejména nelegálním migrantům zatím neexistuje. Společnostem jsou k dispozici pouze doporučení.

„Pro české dopravce bude vhodné dodržovat nyní na území celé Unie bezpečnostní zásady, které se dosud praktikovaly především při cestách do Velké Británie,“ uvedl Felix.

„Směrem k českým řidičům můžeme vyslovit doporučení, aby věnovali maximální pozornost zajištění svých vozidel včetně nákladového prostoru a to ještě před překročením hranice do Francie, která zpřísnila postihy v případě nelegální migrace a všech, kteří se na ní podílejí,“ řekla tisková mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Dodala, že při jakémkoliv podezření z vniknutí jiného člověka do vozidla musejí řidiči ihned kontaktovat místní policii.